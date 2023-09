Lissabon -Der FC Bayern München hat zum zehnten Mal und zum fünften Mal in Serie das Halbfinale der Champions League erreicht. Die Münchner setzten sich im Viertelfinale letztlich souverän gegen Benfica Lissabon durch. Acht Tage nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel reichte die Münchner am Mittwoch im Rückspiel ein 2:2 (1:1).

Vor 65 000 Zuschauern im Estádio da Luz brachte der Mexikaner Raul Jimenez die Portugiesen in der 27. Minute in Führung. Arturo Vidal gelang in der 38. Minute dann der Ausgleich. Der Chilene hatte schon im Hinspiel das Siegtor geschossen. Die endgültige Entscheidung gelang Thomas Müller in der 52. Minute. Dem Brasilianer Talisca gelang dann der Ausgleich in der 76. Minute.

Renato Sanches (Benefica) gegen Bayernspieler Thiago Alcantara. Getty Images

Trainer Pep Guardiola hatte seinen Top-Torjäger Robert Lewandowski zu Beginn auf der Bank gelassen. Philipp Lahm bestritt sein 103. Spiel in der Champions League. Damit hat der Kapitän des deutschen Rekordmeisters die Bestmarke von Oliver Kahn eingestellt.

Atletico schießt Barcelona raus

Atlético Madrid hat im Viertelfinale der Champions League für die ganz große Überraschung gesorgt und Titelverteidiger FC Barcelona ausgeschaltet. Acht Tage nach der 1:2-Niederlage in Barcelona gewannen die Madrilenen das Rückspiel mit 2:0 (1:0) und schafften damit den Sprung ins Halbfinale. Der Franzose Antoine Griezmann erzielte am Mittwoch vor 54 000 Zuschauern im Stadion Vicente Calderon beide Tore: In der 36. Minute per Kopf, in der 88. Minute verwandelte er einen Handelfmeter. Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen im Barca-Tor war chancenlos.

„Wir haben defensiv wirklich hart gearbeitet. Wir haben es uns verdient. Das ist eine besonderer Abend für uns. Wir sind sehr glücklich“, sagte Griezmann. „Es war nicht unser bester Tag. Es ist offensichtlich, dass wir im Moment nicht in Bestform sind“, befand Barcelonas Trainer Luis Enrique.

Wie schon 2014 scheiterte Barcelona damit im Viertelfinale an Atlético. Vor zwei Jahren gab es nach einem 1:1 in Barcelona einen 1:0-Sieg in Madrid. Hatte Barcelona, Triple-Sieger in der vergangenen Saison, die ersten drei Duelle in dieser Spielzeit in der Liga und im Pokal gegen das Team von Trainer Diego Simeone noch gewinnen können, gab es diesmal ein böses Erwachen für Barca um Superstar Lionel Messi.

In der Anfangsphase war das Spiel nichts für Fußball-Feinschmecker. Das spanische Duell lebte vor allem vom Kampf. Sogar der Argentinier Messi leistete Abwehrarbeit. In der 36. Minute dann war ter Stegen erstmals chancenlos, als Griezmann mit einem platzierten Kopfball traf. Danach standen die Gäste unter Druck.

Auch nach dem Wiederanpfiff war von der Souveränität der Vergangenheit nicht viel zu spüren bei Barcelona. Vom Sturm-Trio Messi, Luis Suarez und Neymar war wenig zu sehen. Die Entscheidung fiel dann nach einem Konter über Filipe Luis. Barca-Kapitän Andres Iniesta griff im Strafraum mit der Hand zu und Griezmann verwandelte den fälligen Strafstoß. Im Gegenzug wurde Barcelona dann ein klarer Handelfmeter verweigert. Schiedsrichter Nicola Rizzoli aus Italien entschied stattdessen auf Freistoß. Messi schoß den Ball über das Tor - danach war Barcelonas Schicksal besiegelt. (dpa, sid