München -Jupp Heynckes hat 1607 Tage nach dem Triumph von Wembley eine glanzvolle Rückkehr in die Champions League gefeiert. Ein stark verbesserter und dominanter FC Bayern erfüllte auf dem Weg ins Achtelfinale mit einem 3:0 (2:0) gegen Celtic Glasgow locker seine Pflicht, steht aber trotz der Gala in der Königsklasse weiter unter Druck.

Kapitän Thomas Müller brachte die überzeugenden Münchner bei der Fortsetzung der Heynckes-Festspiele gegen biedere und lange überforderte Schotten in der 17. Minute in Führung. Für den Weltmeister war es bereits das 40. Tor in der Champions League im 92. Einsatz. Joshua Kimmich gelang in einer einseitigen Partie das 2:0 (29.). Mats Hummels per Kopf (51.) legte nach.

Um den wichtigen Gruppensieg perfekt zu machen, ist der deutsche Fußball-Rekordmeister aber auch in den drei ausstehenden Partien in Glasgow am 31. Oktober, in Anderlecht (22.11.) und zum Abschluss in der Allianz Arena gegen die Milliardentruppe von Paris St. Germain (5.12.) zum Siegen verdammt. Selbst Platz zwei ist noch nicht sicher.

Für Heynckes, seit Mittwoch der älteste Trainer der Champions-League-Historie, war es nach dem vielversprechenden 5:0 in der Liga gegen Freiburg der zweite Sieg in nur fünf Tagen. 2013 hatte er die Münchner zum einzigen Triple der Vereinsgeschichte geführt, die Champions League gewannen die Bayern damals durch ein 2:1 gegen Borussia Dortmund.

Bayern legten stürmisch los

An diese Ära will der Rekordmeister, der am Samstag in Hamburg den Aufwärtstrend bestätigen muss, anknüpfen. Und die Bayern legten stürmisch los. In der sechsten Minute bejubelten die Fans schon die Führung durch Thiago, doch bei der Hereingabe von Robert Lewandowski war der Ball nach Ansicht von Schiedsrichter Sergej Karassew im Aus gewesen.

Kurz danach reklamierte der Torjäger nach einem Zupfer von Mikael Lustig im Strafraum Elfmeter. Doch auch da entschied der Russe gegen die Bayern. Diese ließen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Immer wieder suchten die Münchner, bei denen im Gegensatz zum Freiburg-Spiel nur Sebastian Rudy für den verletzten Javi Martinez in die Startelf rückte, mit schnellem Spiel in die Spitze ihre Chancen. Zunächst vergab David Alaba (14.) freistehend, dann wehrte Celtic-Keeper Craig Gordon einen Kopfball von Lewandowski gerade noch ab - Müller traf aber aus kurzer Distanz im Nachschuss.

Die Münchner hatten auch in der Folge meist leichtes Spiel. Celtic konnte mit dem Tempo nicht mithalten. Insbesondere Kingsley Coman startete einige Flankenläufe, bei einem davon bereitete er den sehenswerten Kopfballtreffer von Kimmich vor. Auch Hummels war kurz nach der Pause nach Eckball von Arjen Robben, der sein 100. Champions-League-Spiel bestritt, mit dem Kopf zur Stelle. Glasgow hatte Glück, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel. So rettete Christian Gamboa gegen Robben auf der Linie (61.).

Die Gäste selbst wurden dagegen nur in der Schlussphase, als die Bayern den Vorsprung verwalteten, gefährlich und kamen zu der einen oder anderen Chance. (SID)