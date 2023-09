München/Köln -Den Gegner bloß nicht unterschätzen - darin geben sie sich bei Bayern München in diesen Tagen zumindest öffentlich große Mühe. Natürlich, Benfica Lissabon ist zumindest auf dem Papier eines der leichteren Lose, das der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League erwischen konnte, standen doch auch Real Madrid, der FC Barcelona oder Paris St. Germain als mögliche Kontrahenten bereit. Doch vor dem Hinspiel in der Münchner Allianz Arena am Dienstag (20.45 Uhr/ Sky) zollte Bayern-Coach Pep Guardiola dem Gegner aus Portugal höchste Anerkennung: "Ich bin sehr beeindruckt von Benfica und habe großen Respekt. Sie haben eine super Viererkette, wie ich sie lange nicht gesehen habe. Es wird schwer, das Halbfinale zu erreichen", sagte der Katalane vor seinem 150. Pflichtspiel als Trainer der Münchner.

Im Viertelfinale der Champions League ist Bayern München gegen Benfica Lissabon gefordert.

Pep Guardiola sthet vor seinem 150 Pflichtspiel als Trainer der Münchner.

Rückkehr der Verletzten

"Wir werden zwei sehr gute Auftritte haben müssen, um ins Halbfinale einzuziehen. Das wird kein Selbstläufer", sagte auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Besonders wichtig ist es dabei für die Münchner, kein Gegentor zu kassieren; jeder kassierte Treffer würde die Ausgangssituation für das Rückspiel deutlich verschärfen, weshalb Rummenigge mit "jedem Sieg zu null" glücklich wäre. Was Pep Guardiola angeht - er will an seinem bewährten Konzept festhalten: "Wir müssen das Spiel kontrollieren, natürlich auch Tore schießen - und so wenige wie möglich kassieren."

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Optimistisch stimmt die Münchner die sich stets verbessernde personelle Lage. Abgesehen von Arjen Robben, der nach wie vor von Adduktorenproblemen geplagt ist, stehen die noch beim 1:0-Sieg über Eintracht Frankfurt geschonten Kingsley Coman, Douglas Costa und Arturo Vidal bereit. Auch Innenverteidiger Javi Martínez winkt nach seinem Comeback in der Bundesliga auch die Rückkehr in der Königsklasse. Zumal Guardiola über Martínez sagt: "Er ist ein Spieler, der auch mit einem Bein spielen könnte." Dazu kommt, dass der Franzose Franck Ribéry nach rund einem Jahr verletzungsbedingter Auszeit wieder zu Höchstform aufläuft - wie mit seinem spektakulären Seitfallzieher-Tor gegen Frankfurt unter Beweis gestellt.

"Es ist wichtig, dass die Spieler jetzt wieder zurück sind. Es sieht ja auch bei Jérôme Boateng wieder ganz gut aus", sagt Rummenigge. Eine gute Nachricht, bevor es in die Phase der Saison geht, auf die sie in München fokussiert sind: Die Zeit, in der es Titel zu gewinnen gibt. "Es beginnen die schönen Wochen", sagt Kapitän Philipp Lahm. "Jetzt geht es um alles. Da freut sich jeder." (mit dpa, sid)

München: Neuer - Lahm, Kimmich, Martínez, Alaba - Alonso - Costa, Müller, Vidal, Ribéry - Lewandowski.

Lissabon: Ederson - André Almeida, Lindelöf, Jardel, Eliseu - Samaris, Fejsa - Pizzi, Renato Sanches, Gaitán - Jonas.

Schiedsrichter: Marciniak (Polen).