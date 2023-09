Lissabon -Das historische Debüt von Mile Svilar in der Champions League hätte nicht unglücklicher verlaufen können. Mit 18 Jahren und 52 Tagen avancierte der belgische Torwart von Benfica Lissabon zum jüngsten Schlussmann in der Startelf einer Partie in der europäischen Königsklasse, doch bei seiner Premiere lief nicht alles nach Plan. Ganz im Gegenteil.



Was war passiert? In einer zähen Partie, die auf ein 0:0-Unentschieden hinauszulaufen schien, unterlief dem Nachwuchstalent ein folgenschwerer Torwartfehler. Einen Freistoß von Marcus Rashford in der 64. Minute fing der Keeper mühelos aus der Luft, machte aber anschließend drei Schritte nach hinten und stand plötzlich weiter hinter der eigenen Torlinie.

Patzer bedeutet das Aus für Benfica Lissabon

Zwar versuchte Svilar seinen kapitalen Fauxpas zu kaschieren und irgendwie die Situation zu retten, aber der Unparteiische entschied sofort auf Tor. Der Unglücksrabe war sichtlich konsterniert, auch weil das Spiel zugunsten der Gäste aus England entschieden war. Gleichzeitig bedeutete die 0:1-Niederlage das Aus für die Portugiesen.

Die Spieler von Manchester United tröten nach dem Schlusspfiff den Pechvogel. Getty Images

Doch nach dem Schlusspfiff zeigten die Profis des englischen Rekordmeisters wahre Größe, indem sie Svilar Trost schenkten. Allen voran Romelu Lukaku und Nemanja Matic sprach minutenlang mit dem Pechvogel. Zweifelsohne wird er diesen Abend nicht vergessen. (mbr)