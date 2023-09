Manchester -Nur zu gerne würde Manuel Pellegrini seinem Ex-Klub Real Madrid den Einzug ins Champions-League-Finale verderben. „Wir haben den Gegner, den wir haben wollten. Wir werden rausgehen, um zu attackieren“, sagte der Trainer von Manchester City vor dem Halbfinale der beiden Schwergewichte in der Königsklasse am Dienstag (20.45 Uhr/Sky).

Auf dem Weg ins Finale kann Real Madrid nur noch von Manchester City gestoppt werden.

Die Spanier geben sich vor dem Hinspiel am Dienstag in England siegessicher.

Während die Engländer erstmals überhaupt die Chance auf das Endspiel (28. Mai in Mailand) haben, geht es für Real um die 14. Teilnahme der Klubgeschichte. Und dabei dürfen die Spanier wohl auch wieder auf die Dienste von Cristiano Ronaldo hoffen. Nachdem der Superstar am Samstag gegen Rayo Vallecano (3:2) verletzt pausiert hatte, trainierte er am Sonntag ohne Probleme mit dem Team.

„Natürlich hätte ich ihn gerne in meiner Mannschaft, er ist ein großartiger Spieler“, sagte Pellegrini derweil auf die Frage, welchen Akteur des Gegners er gerne in den eigenen Reihen hätte. Beide kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in Madrid. Der Chilene Pellegrini war von 2009 bis 2010 Trainer bei Real, wurde nach einer schwachen Saison mit dem bitteren Champions-League-Aus im Achtelfinale gegen Außenseiter Olympique Lyon aber rasch wieder entlassen.

Pelligini will ins Endspiel

Nun will Pellegrini mit Manchester ins Endspiel, nachdem sich der Tabellendritte der Premier League im Viertelfinale bereits gegen das favorisierte Paris St. Germain um Zlatan Ibrahimovic durchgesetzt hat. „Es treffen zwei Mannschaften mit großartigen Spielern aufeinander. Aber Madrid hat den Vorteil, dass sie das Rückspiel zu Hause haben“, sagte Pellegrini. Und das wollen die Königlichen nutzen.

„Der Schlüssel wird es sein, dass wir auswärts ein Tor schießen und keins kassieren. Zu Hause sind wir dann sehr stark“, sagte der Waliser Gareth Bale.

Im Viertelfinale hatte dieser Plan nicht funktioniert und Real mit Trainer Zinédine Zidane unterlag zunächst überraschend mit 0:2 beim VfL Wolfsburg. Dank Ronaldos Dreierpack im Rückspiel im Estadio Santiago Bernabéu reichte es nach einem 3:0 trotzdem noch für das Weiterkommen. „In solchen großen Spielen mit zwei Topteams gibt es keine Favoriten. Wir gehen aber sehr selbstbewusst in das Spiel“, sagte Bale.

Erster Auftritt von Bale auf der Insel

Der 26-Jährige tritt erstmals seit seinem Rekordtransfer für geschätzte 100 Millionen Euro vor knapp drei Jahren von Tottenham nach Madrid wieder in England an. „Es wird großartig, zurückzukehren. Ich habe es immer geliebt, in der Premier League zu spielen, und schaue mir die Spiele auch jetzt noch an“, sagte Bale.

Wesentlich unangenehmer dürfte die Rückkehr für Ronaldo werden. Der 31-Jährige gewann mit Citys verhasstem Stadtrivalen Manchester United einst dreimal die Premier und einmal die Champions League. Der Portugiese dürfte mit einem Pfeifkonzert begrüßt werden.

Fragezeichen hinter Benzema

Fraglich ist unterdessen der Einsatz von Karim Benzema, der aber genau wie Ronaldo zu Reals Kader gehört. „Beiden geht es gut. Wir denken, dass sie spielen können“, sagte Zidane am Montagabend. Angreifer Benzema hatte sich am Wochenende am Knie verletzt. (sid)