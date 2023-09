Madrid -Das spanische Finale in der Champions League ist perfekt: Real Madrid und Fußball-Weltmeister Toni Kroos haben im Halbfinal-Rückspiel mit 1:0 (1:0) gegen das mutlos auftretende Manchester City gewonnen und folgen Bayern-Bezwinger Atlético Madrid ins Endspiel von Mailand.

Dort kommt es am 28. Mai zur Neuauflage des Finals von 2014 und dem insgesamt sechsten Endspiel-Vergleich zweier Clubs aus einem Land. Die Königlichen sicherten sich ihre fünfte Finalteilnahme in der Champions League in einer enttäuschenden Partie durch das Eigentor des Brasilianers Fernando (20.). Das Hinspiel in Manchester war 0:0 geendet. „Weil wir als Mannschaft zusammenhalten, sind wir zum zweiten Mal in den letzten drei Jahren im Finale“, sagte Real-Verteidiger Sergio Ramos. „Jetzt werden wir alles geben“.

Manchesters Torwart Joe Hart ärgerte sich über die verpasste Chance, zum ersten Mal ins Finale einzuziehen. „Wir haben alles versucht, leider ist es uns nicht gelungen. Das Gegentor war unglücklich abgefälscht“, sagte Hart beim Pay-TV-Sender Sky.

Für die Gäste aus Manchester, die kommende Saison von Pep Guardiola trainiert werden, begann die Partie früh mit einem Rückschlag: Bereits nach zehn Minuten musste Innenverteidiger Vincent Kompany mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld. Bei Real wurde Superstar Cristiano Ronaldo rechtzeitig zum Rückspiel fit, nachdem er drei Partien wegen Oberschenkelproblemen aussetzen musste. Madrids Coach Zinedine Zidane musste hingegen auf Ronaldos Sturmpartner Karim Benzema verzichten, der Franzose fiel mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus.

Engländer viel zu passiv

Die Engländer zogen sich im Madrider Estadio Bernabeu zurück und überließen Real das Feld. Die 1:0-Führung durch den leicht von Manchesters Fernando abgefälschten Schuss des Walisers Gareth Bale aus spitzem Winkel entstand nach dem ersten zügig vorgetragenen Angriff der Hausherren. Eine Reaktion der Citizens, die auf Mittelfeldspieler David Silva verzichten mussten, blieb im ersten Durchgang weitestgehend aus.

Auch in den zweiten 45 Minuten spielte Madrid zunächst offensiver als die Gäste. Luca Modric vergab in der 52. Minute völlig freistehend das 2:0 für Real. In der 64. Minute landete ein Kopfball von Bale an der Latte. Der frühere Wolfsburger Kevin De Bruyne blieb bei den viel zu passiven Engländern unauffällig. Madrid verwaltete kühl den knappen Vorsprung und trug ebenfalls nicht viel zur Qualitätssteigerung bei. Sergio Agüero hatte kurz vor Ende aus 20 Metern doch noch die Chance zum Ausgleich für Manchester, schoss aber knapp über die Latte. (dpa)