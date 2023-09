Kiew -Bis zu 450 Euro müssen Fußballfans für offizielle Tickets zahlen, wenn sie das Champions-League-Finale live miterleben möchten. Doch selbst wenn man ein Ticket erworben hat, muss man offenbar Angst haben, das Spiel nur teilweise sehen zu können.

Foto von Wollf-Christoph Fuss zeigt miserable Plätze

Das zeigte ein Post des Sky-Reporters Wolff-Christoph Fuss, der das Spiel für den Bezahlsender kommentiert. Er stellte ein Foto auf seinen Instagram-Kanal, das wirklich miserable Sitzplätze zeigt.



Eine Betonmauer versperrt die komplette Sicht, nur ein minimaler Abschnitt des Feldes ist zu sehen.

Dazu schrieb er:



„Aus der Reihe ‚amtliche Scheissplätze‘ heute: Olympiastadion Kiew“.

Dieses Jahr ist Wolff-Christoph Fuss selber im Stadion

Dass Fuss selber in Kiew zu Gast ist, ist auch nicht selbstverständlich. Vergangenes Jahr wurde das Finale zwar ebenfalls von Sky-Stimme Fuss kommentiert – er saß aber nicht in Cardiff, sondern in Unterföhring im Studio. (red)