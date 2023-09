Madrid -Für Marc-André ter Stegen und den FC Barcelona ist der Traum von einer erfolgreichen Titelverteidigung in der Champions League frühzeitig geplatzt. Der spanische Meister verlor das Viertelfinal-Rückspiel bei Atletico Madrid 0:2 (0:1) und musste sich damit nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel vorzeitig aus der Königsklasse verabschieden.

Bereits 2014 hatte Atletico im Viertelfinale der Champions League Barca ausgeschaltet. Antoine Griezmann erzielte in der 36. Minute und in der 88. Minute per Handelfmeter jeweils die Treffer für Atletico ins Glück. Beim fünften Treffer des Franzosen im laufenden Wettbewerb zum 1:0 war der deutsche Nationaltorwart ter Stegen ebenso chancenlos wie beim Strafstoß kurz vor Schluss. Barcelona blieb zum zweiten Mal in Folge ohne eigenen Treffer, was es eine Ewigkeit nicht gegeben hat. In der Primera Divison hatte der Spitzenreiter am Wochenende beim 0:1 bei Real Sociedad San Sebastian Federn gelassen. „Das war ein sensationelle Leistung meiner Mannschaft“, sagte ein überglücklicher Atletico-Trainer Diego Simeone nach dem Abpfiff, während Messi und Co. mit hängenden Köpfen in die Kabine schlichen.

ter Stegen hat viel Arbeit

Der frühere Mönchengladbacher ter Stegen, der bei Barca nur in den Pokalwettbewerben zwischen den Pfosten steht, war von Beginn an vor 52.851 Zuschauern gut beschäftigt. Auch ohne den gesperrten Fernando Torres, der im Hinspiel für die Rojiblancos den Führungstreffer erzielte hatte und kurz darauf vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde, setzte Atletico die Barca-Defensive von Beginn an unter Druck. Griezmann, dem später seine Pflichtspieltreffer 28. und 29. in dieser Spielzeit gelangen, und Gabi hatten bereits vor dem 1:0 gute Möglichkeiten. Auf der anderen Seite hatte die Atletico-Defensive das Barca-Traumtrio Lionel Messi, Neymar und Luis Suárez, der im Hinspiel beide Treffer für Barcelona geschossen hatte, im Estadio Vicente Calderon gut im Griff. Lediglich Neymar tauchte im ersten Abschnitt einmal gefährlich vor dem Tor der Hausherren aus.

Atleticos Mittelfeldspieler Yannick Ferreira Carrasco (L) und Barcelonas Abwehrspieler Gerard Pique. AFP

Barelona, das auch in der Meisterschaft den Atem von Atletico im Nacken spürt, wirkte gegen die kampfstarken Gastgeber fast schon apathisch. Auch nach der Pause lief für die Gäste nicht viel zusammen. Atletico-Coach Diego Simeone feuerte sein Team vom Spielfeldrand immer wieder lautstark an, was sich positiv auf das Spiel der Madrilenen auswirkte. In der 53. Minute hätte Atletico nachlegen können, aber Yannick Ferreira-Carrasco traf per Kopf nur die Latte. Ter Stegen hätte keine Möglichkeit zur Abwehr gehabt. Barcelona drehte nach einer Stunde zwar noch einmal etwas auf, aber Atletico nutzte dann den Strafstoß, nachdem Iniesta im eigenen Strafraum den Ball mit der Hand abgewehrt hatte. Am Ende stand nach einer hitzigen Schlussphase verdientermaßen der erste Triumph von Atletico in dieser Saison über den fünfmaligen Königsklassen-Sieger zu Buche. (sid)