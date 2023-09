Manchester City und Atletico Madrid zieht ins Viertelfinale ein.

Zuvor haben sich bereits Paris SG, Benfica, Wolfsburg und Real Madrid qualifiziert.

Morgen kämpfen noch der FC Bayern gegen Juventus Turin und der FC Barcelona gegen den FC Arsenal um den Einzug ins Viertelfinale.

Der englische Vizemeister Manchester City steht zum ersten Mal im Viertelfinale der Champions League. Den Citizens genügte dazu gegen den ukrainischen Meister Dynamo Kiew im Rückspiel am Dienstagabend ein wenig glanzvolles 0:0.

Verletzungen trüben die Glücksgefühle

Das Hinspiel hatte das zukünftige Team von Bayern-Coach Pep Guardiola Ende Februar mit 3:1 gewonnen. Die Freude über den erstmaligen Sprung unter die besten Acht des Kontinents wurde für das Team von Trainer Manuel Pellegrini allerdings durch die Verletzungen der Innenverteidiger Vincent Kompany und Nicolas Otamendi getrübt, die im Verlauf der ersten Hälfte ausgewechselt werden mussten.

Beide drohen für das Manchester-Derby in der englischen Premier League am Sonntag (17.00 Uhr) gegen United auszufallen. Immerhin glückte Manchester durch das Weiterkommen die Revanche für eine Niederlage aus der Saison 2010/11. Damals waren beide Teams im Achtelfinale der Europa League aufeinander getroffen, City schied trotz eines 1:0-Heimsieges aufgrund einer 0:2-Niederlage in der Ukraine aus.

City ruht sich auf dem Polster aus

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit vor 43.630 Zuschauern im Etihad Stadium hatte sich Manchester, das weiter auf den am Knie verletzten Ex-Wolfsburger Kevin De Bruyne verzichten musste, zwar ein klares spielerisches Übergewicht erarbeitet, kam jedoch kaum zu Torchancen. Kiew wiederum schien kaum an ein Wunder zu glauben und beschränkte sich überwiegend auf die Defensive.

Nach der Pause erhöhte Manchester etwas die Schlagzahl und näherte sich durch einen Freistoß von Yaya Touré (58.) und eine Direktabnahme von Sergio Agüero (59.) erstmals dem Tor an. Der Spanier Jesus Navas (61.) traf wenig später mit einem Distanzschuss den Pfosten.

In der Folge spielte der Favorit seine Überlegenheit aus, ohne jedoch zu glänzen. Tormöglichkeiten blieben Mangelware, stattdessen schien sich das Starensemble der Gastgeber für die kommende Aufgabe in der Liga zu schonen. Als Tabellenvierter kämpft City derzeit unter anderem mit Manchester United noch um die erneute Qualifikation für die Königsklasse.

Atletico gewinnt im Elfmeterschießen

Die Defensivkünstler von Atlético Madrid haben im Elfmeterschießen zum dritten Mal in Serie das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der spanische Tabellenzweite bezwang den niederländischen Meister PSV Eindhoven nach zweimal 0:0 und torloser Verlängerung vom Punkt mit 8:7.

Luciano Narsingh war der einzige Fehlschütze. In den vergangenen beiden Saisons ist Atlético, das in acht Spielen nur drei Gegentore kassiert hat, an seinem Stadtrivalen Real gescheitert: 2013/14 im Finale, 2014/15 schon in der Runde der letzten Acht.

Eindhoven wäre die erste niederländische Mannschaft im Viertelfinale seit neun Jahren gewesen. Antoine Griezmann (15.) hätte die Nerven im Estadio Vicente Calderón beruhigen können. Der französische Nationalstürmer scheiterte jedoch freistehend an PSV-Torhüter Jeroen Zoet, der ein aufmerksamer Rückhalt des Außenseiters war, auch bei einer zweiten Griezmann-Gelegenheit (36.).

Kaum Risiko, keine Tore

Beide Mannschaften mieden Risiko konsequent. Die Niederländer, nach abgesessener Gelbsperre wieder mit dem früheren Gladbacher Luuk de Jong in der Startelf, wollten den „Holland-Fluch“ bannen.

2007 hatte Eindhoven im Viertelfinale gegen Liverpool (0:3/0:1) verloren. Die PSV versuchte es mit längeren Ballstafetten und spielte mutig nach vorn, gegen eine bestens geordnete Atlético-Abwehr gab es aber kein Durchkommen. Vieles erinnerte ans arg ereignisarme Hinspiel - bis zur 58. Minute und der Riesenchance für die Gäste. Atlético-Torhüter Jan Oblak lenkte einen kunstvollen Schlenzer von Jürgen Locadia an den Innenpfosten, der Ball flog zu Luuk de Jong, der auch den folgenden Kopfball nicht ins Tor brachte. Mit der Einwechslung von Fernando Torres wurde der Druck der Gastgeber stärker. Entlastung gab es für Eindhoven selten, aber die Verteidigung hielt (noch) dicht.

Eindhoven-Fans benehmen sich daneben

Torres vergab kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit gegen Zoet, der seinen Schuss an die Querlatte lenkte (86.). 50.135 Zuschauern wäre zumindest die schwache Verlängerung erspart geblieben.

In der Innenstadt hatten sich Eindhoven-Fans schon am Nachmittag widerlich benommen. Sie demütigten Bettlerinnen vor einem Restaurant, indem sie sie mit Geld bewarfen und sich über das anschließende Gerangel lustig machten. Ein Video wurde von der spanischen Sporttageszeitung AS veröffentlicht. (sid)