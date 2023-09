Berlin -Die Berliner Polizei sucht immer noch nach der zwölf Jahre alten Chantal Isabelle Link.

Wie berichtet, hatte das Mädchen am Dienstag, 14. Februar, am S- und U-Bahnhof Wittenau gegen 16 Uhr zuletzt Kontakt zu einer Freundin. Dort verabschiedete sie sich von ihr und hatte vor, zum S-Bahnhof Alexanderplatz zu fahren, um dort einen Freund zu treffen.

Ebenfalls am Abend des 14. Februar erhielt die Freundin noch eine Handynachricht der Vermissten. Seit 21 Uhr an diesem Abend ist das Telefon von Chantal aber abgeschaltet, seither gab es kein Lebenszeichen von der Zwölfjährigen.

Polizei bittet Philipp, sich zu melden

Neuesten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte das Mädchen noch am Tag ihres Verschwindens am Abend Kontakt zu einem Mann, der vermutlich Philipp (genaue Schreibweise nicht bekannt) heißt. Möglicherweise sie Chantal bei ihm Zuhause oder mit ihm in einer Wohnung gewesen, so die Polizei. Dieser Mann sei als Zeuge im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Chantal für die Ermittler sehr wichtig.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Der Mann mit Namen Philipp wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden!

Wer kann Hinweise zu dem Philipp geben?

Zudem erhoffen sich die Ermittler weiter Antworten auf folgende Fragen:

Wer hat Chantal seit dem Abend des 14. Februar 2017 gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Wer kann Angaben zu möglichen Kontaktpersonen von Chantal machen?

Wer hat Chantal hat eine kräftige Gestalt und lange rotgefärbte Haare. Sie trug zuletzt eine schwarze Leggings, einen roten Kapuzenpulli, einen blauen Blouson sowie rote Stoffschuhe.

Hinweise nehmen die Vermisstenstelle der Kriminalpolizei in der Keithstraße 20 in Berlin-Tiergarten, Telefon 030/4664-912444, vermisstenstelle@polizei.berlin.de, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (BLZ)

