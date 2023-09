München -Die Macher von 1860 München räumen weiter auf: Diesmal legt sich der Zweitligist erneut mit den lokalen Medien an. Am Dienstag entzog die „TSV 1860 München GmbH & Co. KGaA“ den drei Tageszeitungen Münchner Merkur, tz und Abendzeitung „bis auf Weiteres“ die Dauerakkreditierung für die Heimspiele der Löwen.



Geschäftsführer Anthony Power begründete den Schritt mit der „Berichterstattung in den letzten Wochen und Monaten“, die aus Sicht des Klubs „keine Basis für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit“ sei.



Es ist nicht die erste Strafaktion der Sechziger gegen die Medien. Im November, als der Klub Trainer Kosta Runjaic und Manager Thomas Eichin entlassen hatte, war Journalisten vorübergehend Hausverbot auf dem Vereinsgelände an der Grünwalder Straße erteilt worden. (sid)