Berlin -Klaus Müller spricht von einem „Sommer des Grauens“. Damit zielt der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) nicht auf verdorrte Felder und Wiesen. Einen grauenvollen Sommer haben laut Müller vielmehr tausende Fluggäste hinter sich: verspätete und ausfallende Flüge, schleppende Abfertigung und Pannen bei der Sicherheitskontrollen, überbuchte Jets und überteuerte Getränke haben auf deutschen Airports für reichlich Ärger gesorgt.



„Es ist höchste Zeit, diese Missstände anzugehen, damit Reisen mit dem Flugzeug wieder ein Vergnügen wird und nicht zum Lotteriespiel verkommt“, stellt Müller im Gespräch mit dieser Zeitung fest. Flughafenbetreiber, Fluglinien und Bundesregierung seien gefordert, für substanzielle Verbesserungen im Sinne der Kunden zu sorgen.



„Wir begrüßen es deshalb, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zu einem Flug-Gipfel einladen will. Wichtig ist dabei allerdings, dass auch die Interessen der Reisenden vertreten sind, dass also Verbraucherverbände mit am Tisch sitzen“, so Müller.

Kritik richtet an Flughäfen

Die Kritik des obersten Verbraucherschützers richtet sich zunächst an die Flughäfen. Die Betreiber hätten in den vergangenen Jahren an den falschen Stellen gespart, weshalb die Sicherheitskontrollen „weder technisch auf dem Stand der Dinge noch personell ausreichend ausgestattetet“ seien.



Auch die Sicherheitsdienste erbrächten an vielen Flughäfen „nicht die gute Dienstleistung, die die Reisenden erwarten können und für die sie schließlich auch bezahlen“. Schlechte Leistungen der Sicherheitsdienste müssten daher von den Flughäfen sanktioniert werden. Unverständnis äußerte Müller auch mit Blick auf die oftmals überteuerte Verpflegung. Es müsse sichergestellt werden, dass in allen Flughafenbereichen für höchstens einen Euro eine Flasche Wasser erhältlich sei.

Gewinnmaximierung mit Überbuchungen

Den Fluggesellschaften wirft Müller vor, mit stark überbuchten Flügen auf Kosten der Kunden ihre Gewinne zu maximieren. Überbuchungen könnten dazu führen, dass Passagiere „auf dem Flughafen sitzen bleiben und verspätet in den Urlaub starten oder Geschäftstermine versäumen“. Zudem böten selbst renommierte Fluggesellschaften Flüge nur zu Schein an, um ihre Start- und Landerechte zu sichern,. Sie seien aber nicht in der Lage, „die Flüge, die sie angeboten haben, auch wirklich durchzuführen“. Weiteres Ärgernis seien die uneinheitlichen Handgepäckregeln der Anbieter. Hier sei eine Harmonisierung wünschenswert.

Dritter Adressat der Kritik Müllers ist die Politik. Fluggäste hätten auf dem Papier zwar durchaus substanzielle Rechte, etwa Entschädigungen für Flugverspätungen zwischen 250 und 600 Euro. „In der Realität ist das Durchsetzen dieser Rechte für Verbraucher aber eine Qual“, weiß der Verbandschef. Viele Fluglinien verweigerten die Zahlungen und redeten sich sich mit allen möglichen Tatbeständen wie Wetter, Vogelschlag oder Streik heraus, anstatt den Kunden zum König zu erheben. „Fluggastrechte auf dem Papier nützen nichts, wenn sie in der Realität nur mit Schweiß, Tränen und Ärger durchzusetzen sind. Hier muss die Politik Abhilfe schaffen.“

Konkret fordert Müller automatisierte Entschädigungszahlungen durch die Fluggesellschaften: Diese wüssten, welche Flüge verspätet seien oder ausfielen, und sie verfügten in der Regel auch über die Kontoverbindungen ihrer Kunden. „Insofern sind automatisierte Entschädigungszahlungen kein Problem“, glaubt der vzbv-Chef. Eine solche Automatisierung sei zudem im schwarz-roten Koalitionsvertrag ausdrücklich enthalten: „Das muss jetzt umgesetzt werden: Die Kunden brauchen ein verbrieftes Recht auf automatisierte Entschädigungszahlungen.“

Schlichtungsstellen sollten für Fluggesellschaften verbindlich sein

In Streitfällen soll nach Ansicht des Verbraucherschützers eine Schlichungsstelle Entscheidungen treffen, die für alle Fluggesellschaften bindend sein müssen. Die Ergebnisse dieser Schlichtungen müssten für die Fluggesellschaften nach Ablauf einer Widerspruchsfrist bindend sein. In anderen Bereichen - etwa bei Energieversorgern, oder Banken - funktioniere dies längst. „Wenn die Bundesregierung also das Leben der Verbraucher wirklich erleichtern möchte, muss sie die automatisierte Entschädigung durchsetzen und dafür sorgen, dass die Schlichtungssprüche für Airlines bindend sind.“