Die höchste Brücke der Welt steht in China kurz vor der Vollendung, wie „The Guardian“ berichtet. Demzufolge haben die Bauingenieure die Grundstruktur der Konstruktion bereits fertiggestellt.

Die Brücke in der Guizhou-Provinz im Südwesten Chinas überragt den Beipan Jiang-Fluss mit einer Höhe von 565 Metern. Somit übertrifft sie die mit 472 Metern bisher höchste Brücke über dem Siduhe-Fluss, die ebenfalls in China liegt. Die an der Höhe der Konstruktion gemessene höchste Brücke bleibt allerdings das Viaduct de Millau in Frankreich mit 343 Metern.

Die 1.341 Meter lange Beipan Jiang-Brücke wird Reisen von der Stadt Liupanshui in der Guizhou-Provinz zur Stadt Xuanwei in der Yunnan-Provinz um mehr als drei Stunden verkürzen. Sie soll Ende diesen Jahres eröffnet werden.

