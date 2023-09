Berlin -In Dülmen rätseln sie immer noch, wieso der freundliche Herr aus China das alles ohne zu klagen über sich ergehen ließ: Fingerabdrücke abgeben, Untersuchung beim Arzt, Taschengeldausgabe. Tagelang hatte der 31-jährige Mann aus Nordchina, der angeblich eigentlich Urlaub in Europa machen wollte und dann versehentlich in die Mühle der deutschen Flüchtlingsbürokratie geraten war, in dem westfälischen Flüchtlingsheim ausgeharrt.

Dann wurde sein Asylantrag gestoppt, und der Mann verabschiedete sich höflich, ohne auch nur einen leisen Vorwurf zu erheben. Europa habe er sich anders vorgestellt, sagte er – und war dann weg.

Geschichte beginnt in Stuttgart

Aber der Reihe nach. Die Geschichte endet so eigenartig, wie sie Anfang Juli in Stuttgart begann. Zuerst hatte es geheißen, der Chinese habe dort statt einer Diebstahlanzeige wegen Verständigungsproblemen aus Versehen einen Asylantrag unterschrieben und sei so in den Schlamassel geraten. Auch habe der Mann ein gültiges Visum gehabt, aber das sei falsch abgespeichert worden.

Doch ganz so war es wohl nicht. Einerseits hat der Chinese angeblich gar keinen Asylantrag gestellt. „Wir hätten sonst ein Aktenzeichen und wüssten, was Sache ist. Wir haben absolut keine Daten zu diesem chinesischen Touristen", sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Migration (Bamf) der Nachrichtenagentur dpa. „Aber er kam gar nicht zum Bamf durch."

Auch über den angeblichen Diebstahl seiner Geldbörse ist nichts aktenkundig. „Wenn er sich an uns gewendet hätte, wüssten wir davon", teilt die Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen mit.

Danach kam der Mann von Stuttgart aus in die zentrale Aufnahmestelle von Baden-Württemberg bei Heidelberg. Warum, das ist ungewiss. Dort habe er mit einem Dolmetscher den sogenannten Erfassungsbogen ausgefüllt. Nun wird es, andererseits, noch eigenartiger: „Es war für ihn völlig klar, dass er in einer Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge ist", sagte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe dem WDR. Der Mann sei anschließend freiwillig in den Bus nach Dortmund gestiegen.

Chinese machte, was man ihm sagte

Christoph Schlütermann vom Deutschen Roten Kreuz Coesfeld, das das Flüchtlingsheim in Dülmen betreibt, dpa

Angeblich lief es so: Der Chinese sei am 4. Juli um 14.30 Uhr mit sechs weiteren Landsmännern in der Erstaufnahmestelle in Karlsruhe angekommen. Am 6. Juli sei er in die Registrierungsstelle im Patrick-Henry-Village, einer ehemaligen US-Kaserne in Heidelberg, gebracht worden. Danach wurde er am 7. Juli nach Nordrhein-Westfalen verschickt gemäß dem Verteilschlüssel für Asylbewerber – ebenso wie sein Ausweis, der ihm abgenommen und direkt an die Erstaufnahmestelle Dortmund gesendet wurde.

In Dortmund angekommen, habe er sich, so ein Sprecher der Stadt, allen Anweisungen gefügt und „ohne Widerstand" sein Zimmer bezogen. Am 12. Juli traf er dann in der DRK-Unterkunft in Dülmen ein. Zusammen mit einer jungen Chinesin, die tatsächlich einen Asylantrag gestellt hatte. Drei Tage später schickte das DRK eine Mail nach Dortmund, in der der Chinese erklärt, er wolle kein Asyl beantragen. Dann dauerte es bis zum 26. Juli, bis Dortmund die aus Baden-Württemberg angeforderten Unterlagen bekam.

Chinese war gut gekleidet und wollte „spazieren gehen“

Mittlerweile hatte sich ein DRK-Mitarbeiter des Mannes angenommen, der schon deshalb aus den Flüchtlingen heraus stach, weil er besonders gut angezogen war. Der Chinese, der kein Deutsch oder Englisch sprach, habe ihm glaubhaft versichert, kein Flüchtling, sondern ein Tourist zu sein, berichtete Christoph Schlütermann vom DRK dem WDR.

Wie das ging? Schlütermann hatte sich Rat in einem China-Restaurant geholt und auf seinem Smartphone eine Übersetzungsapp für Mandarin-Chinesisch installiert. Ein Satz seines Gastes führte dann zur Aufklärung: „Ich möchte im Ausland spazieren gehen." Da war der Groschen gefallen: Der Mann wollte gar kein Asyl, er wollte weiter nach Italien und Frankreich.

Obrigkeitsdenken als Ursache

Aber wieso hat er dann all das über sich ergehen lassen zwischen dem 6. und 26. Juli und nicht protestiert? „Da war wohl auch viel Obrigkeitsdenken dabei. Er hat einfach gemacht, was man ihm gesagt hat", vermutet Schlütermann.

Am Ende habe er dem seltsamen Gast noch den Kontakt zum chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt vermittelt – und dann sei er gegangen. „Ob er dort je angekommen ist, wissen wir nicht."