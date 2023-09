Ahlhorn -Auf der Weltreise eines Ehepaars aus China ist es zu einer unfreiwilligen Pause in Deutschland gekommen: Der Ehemann vergaß nach einem Stopp auf einem Parkplatz an der A1 in Niedersachsen seine Frau und fuhr allein Richtung Dänemark weiter.

Die Frau sei nahe Ahlhorn mehrere Kilometer an der Autobahn entlang gelaufen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Eine Streife sammelte die 63-Jährige schließlich ein. Sprachprobleme erschwerten eine Kommunikation erheblich, letztlich sei es nach mehreren Stunden gelungen, den 66 Jahre alten Ehemann zu erreichen. Er holte seine Frau bei der Autobahnpolizei am Dienstagabend wieder ab.

Warum der Mann seine Frau auf dem Rastplatz vergessen hatte, konnte nicht geklärt werden. Vor der Weiterfahrt machte das Paar noch ein Erinnerungsfoto mit den Polizeibeamten. Die beiden sind in Peking gestartet und mit einem chinesischen Kleinbus unterwegs.

Erst Anfang Juli hatte in dem Autobahnabschnitt ein heiratswilliger Mann seine Braut auf einem Rastplatz vergessen. Sie waren auf dem Weg nach Dänemark, um dort zu heiraten. (dpa)