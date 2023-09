Berlin -Vier Wochen nach seinem Unfall in Berlin hat Schauspieler Christian Kahrmann (43) seinen Fehler öffentlich bereut. „Ich will gar nichts schönreden. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe“, sagte der als Benny Beimer in der „Lindenstraße“ bekanntgewordene Schauspieler der „Bild“-Zeitung vom Freitag.

Bei dem Crash, bei dem seine beiden Töchter auf der Rückbank saßen, hatte Kahrmann nach eigenen Angaben etwa 1,2 Promille im Blut.

„Ich liebe meine Kinder über alles“

„Alkoholmissbrauch ist eine Krankheit, das ist mir jetzt klar. Ich liebe meine Kinder über alles. Dass ein Vater seine Kinder nicht vorsätzlich in Gefahr bringt, dürfte ja wohl jedem klar sein.“

Er habe nach dem Vorfall einen stationären Entzug gemacht, den er jetzt ambulant fortsetze. „Wenn man Scheiße baut, muss man sich selbst wieder herausziehen und sich helfen lassen. Beides tue ich.“



Kahrmann war ab 1985 acht Jahre lang als Sohn von Mutter Beimer im ARD-Dauerbrenner „Lindenstraße“ zu sehen. Danach spielte er in der TV-Serie „Und tschüss“ und der Ruhrpott-Komödie „Bang Boom Bang“ mit. Seit einigen Jahren betreibt er in Berlin ein Café. (dpa)

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren: