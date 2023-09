Berlin -FDP-Chef Christian Lindner hat vorgeschlagen, dass Deutschland Regenwald in Südamerika und in Asien aufkauft, um so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.



„Wir geben rund 28 Milliarden für die Förderung der erneuerbaren Energien hierzulande aus, die dem Klima nichts bringen“, sagte der Lindner am Sonntag dem Internet-Portal t-online.de: „Für einen Bruchteil kann man eine Menge Wald kaufen.“



Entwicklungshilfe für asiatische Länder

Generell solle Deutschland beim Klimaschutz stärker auf Investitionen in anderen Teilen der Welt setzen, forderte der FDP-Chef. So könne Afrika „mit unserer Hilfe zum Kontinent des blauen Wachstums ohne Ressourcenverbrauch werden“.



Auch die Entwicklungshilfe für asiatische Länder solle entsprechend ausgebaut werden. Den Emissionshandel solle Deutschland auf alle Sektoren ausweiten, also auch den Verkehr. (afp)

Das könnte Sie auch interessieren: