Christian Prudhomme (56) ist Direktor der Tour de France

Das Rennen startet am 1. Juli in Düsseldorf

Prudhomme spricht über sein Selbstverständnis, die Wahl Düsseldorfs und die deutsch-französische Freundschaft

Monsieur Prudhomme, es gibt ein Foto, das Sie auf einem Wagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug zeigt. Was haben Sie an diesem Tag über die Bräuche des Rheinlands gelernt?

Christian Prudhomme: Das ist herrlich. Ich liebe den Karneval. Wir waren sogar schon im Vorjahr dabei, aber da ist der Zug wegen zu heftigen Windes ausgefallen. Damals fanden wir das alles schon großartig, aber die Düsseldorfer haben immer gesagt, wie schade es ist, dass der Zug ausfällt. Nachdem ich nun oben auf dem Wagen gestanden habe, verstehe ich sehr gut, warum die Menschen über die Absage 2016 so enttäuscht waren. Die Leidenschaft in der Stadt war einmalig. Im Übrigen bin ich durchaus prädestiniert dafür, den Karneval in Düsseldorf zu mögen, denn ich bin am 11. November geboren.

Tour-Direktor Christian Prudhomme AFP

Hatten Sie diese Begeisterung in den Straßen erwartet?

Prudhomme: Diese Stimmung und dieses Ambiente haben mich auf jeden Fall sehr, sehr angesprochen. Ich habe viele Fotos gemacht, auch mit Oberbürgermeister Thomas Geisel, das hat großen Spaß gemacht. Schöne Erinnerungen.

Hat Sie diese Erfahrung darin bestätigt, den Start der Tour de France in diesem Jahr an Düsseldorf vergeben zu haben?

Prudhomme: Aber ja. Ich hatte übrigens niemals Zweifel, dass Düsseldorf eine gute Wahl ist. Es war großartig im Februar beim Karneval, und es wird großartig am 1. Juli sein, wenn die Tour in Düsseldorf startet. Düsseldorf wollte unbedingt die Tour haben. Und wir empfinden Stolz, Deutschland wieder im Kreis der Tour begrüßen zu dürfen. Ich erinnere mich noch sehr gut, als die Tour zuletzt in Deutschland war, 2005 in Karlsruhe und Pforzheim. Und ich erinnere mich an Ihren Fahrer Jens Voigt, der mir vor dem Start in Pforzheim sagte: „Christian, ihr müsst jedes Jahr nach Deutschland kommen.“ Da war eine phänomenale Begeisterung. Danach jedoch folgte so etwas wie enttäuschte Liebe der Deutschen zur Tour wegen des Themas Doping, wobei ich nun von einer ausgeglichenen und erwachsenen Beziehung sprechen würde.

Die Tour beginnt in Düsseldorf am 1. Juli mit einem Zeitfahren. Das ist wieder Umzug durch die Stadt – wird der Tour-Start so etwas wie Karneval im Sommer?

Prudhomme: Ich erwarte einen großen Publikums-Erfolg. Düsseldorf liegt ja auch in der Nähe der Niederlande und Belgiens, große Radsportnationen. In den ersten Tagen besuchen wir Deutschland, Belgien, Luxemburg, Frankreich – im Übrigen vier entscheidende Nationen für die römischen Verträge von 1957, die den Beginn der politischen Integration Europas markierten. Ich glaube an die diplomatische Kraft des Sports.

Tour-Direktor Prudhomme (l.) und Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel. dpa

Sie selbst stehen ja auch für die besondere historische Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland.

Prudhomme: Das stimmt. Ich bin gebürtiger Elsässer. In meiner Familie gibt es Leute, die Nass, Roth, Wagner heißen. Die Beziehungen zu Deutschland sind sehr stark und sehr kompliziert zugleich, meine Mutter hat ihren Bruder verloren, er ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Meine Großeltern sind in Deutschland geboren, das Elsass war deutsch zu jener Zeit. Mein Vorname ist zudem ein deutscher Vorname, das ist kein Zufall. Einer meiner Großcousins hat zwei Tapferkeitsmedaillen für seinen Einsatz in Verdun erhalten – eine von Deutschland, eine von Frankreich. Unabhängig von meiner persönlichen Geschichte ist mir aber sehr klar geworden, dass wir in Europa nicht weiter kommen ohne starke deutsch-französische Beziehungen, davon bin ich absolut überzeugt, ob es sich nun um Sport oder um andere Dinge handelt. Deutschland und Frankreich bilden ein Paar, und in Europa ist man abhängig von der deutsch-französischen Freundschaft. Angesichts dieser gemischten, gemeinsamen Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich ist der Grand Départ in Düsseldorf ein sehr starkes Zeichen.



Sie dürfte allerdings durchaus auch der deutsche Markt interessieren.

Prudhomme: Ja, Deutschland ist interessant für uns. Wir haben jetzt den Start der Tour in Düsseldorf, 2018 haben wir von der ASO (Amaury Sport Organisation, der Veranstalter der Tour, die Red.) eine Vereinbarung mit dem Bund Deutscher Radfahrer, um die Deutschland-Tour wieder aufzulegen. Auch das Rennen in Frankfurt am 1. Mai ist nun Teil der ASO-Veranstaltungen.

"Wir gehen dahin, wo die Leidenschaft ist"

1987 passierte der Tross der Tour die Berliner Mauer - ein großes Politikum damals zu Zeiten des Eisernen Vorhangs. dpa

Vor 30 Jahren gab es den letzten Tour-Start in Deutschland, das war im Westteil von Berlin. Jetzt zurückzukehren – was empfinden Sie dabei?

Prudhomme: Damals stand die Mauer noch. Das war eine große Herausforderung, 1987 den Tour-Start in Berlin-West zu haben. Ich erinnere mich an die Bilder – das war ein Start mit einer sehr starken Bedeutung. Das gilt auch für den Start in Düsseldorf.



Besonders angetan sind Sie von der Tatsache, dass die Strecke der Tour nach dem Start der zweiten Etappe am 2. Juli durch das Neandertal führt. Warum?

Prudhomme: Dass wir nach dem Start der zweiten Etappe am 2. Juli noch mal eine Runde um Düsseldorf drehen, das liegt unter anderem am Neandertal. Ich wusste gar nicht, dass es so nahe an der Stadt liegt. Die Tour ist einerseits das größte Radrennen der Welt, aber andererseits geht es uns auch um Entdeckung, Geschichte, Kultur. Im Tour-Parcours 2017 ist auch die Dordogne integriert, während der zehnten Etappe passieren wir dort am 11. Juli Lascaux, wo die Höhlenmalereien der Cro-Magnon-Menschen gefunden wurden. Insofern trifft der Neandertaler auf den Cro-Magnon-Menschen. Das ist ein ganz besonders deutsch-französisches Treffen. Das finde ich großartig.



Sie verbinden mit der Kreation des Parcours immer eine besondere Aussage. Sie haben schon die Hommage an die römischen Verträge vor 60 Jahren angesprochen, was haben Sie noch im Repertoire in diesem Jahr?

Prudhomme: Es gibt eine wichtige Sache, die wir seit 25 Jahren nicht mehr hatten. Wir überqueren alle fünf großen Gebirge unseres Landes in einem Parcours: die Vogesen, das Jura, die Pyrenäen, das Zentralmassiv und die Alpen. Und wir haben diesmal einen Kurs, in dem es nicht mehr als zweimal hintereinander dasselbe Profil gibt, das einem bestimmten Fahrertyp entgegenkommt. Was ich außerdem mag ist es, neue Dinge einzubauen. In diesem Jahr ist es eine Bergankunft oben auf dem Col d’Izoard. Er gehört zu den Legenden der Tour de France.

Christian Prudhomme vor dem Start einer Tour-Etappe bei der Arbeit. dpa

Ein Start im Ausland kommt immer häufiger vor. Das wird auch geschäftliche Gründe haben.

Prudhomme: In Frankreich fragen mich viele Menschen: Warum startet ihr im Ausland? Und ich antwortete Ihnen: Weil die Tour de France im Ausland einen besonderen Stellenwert hat. In Düsseldorf etwa war das Ständehaus in den Farben unserer Trikolore angestrahlt, als klar war, dass die Tour dort startet: blau, weiß, rot. Das ist ein starkes Zeichen. Wir gehen auch ins Ausland, weil die Tour das größte Radrennen der Welt ist. Weil es viele Zuschauer gibt. Und weil wir dahin gehen, wo die Leidenschaft ist. Der Tour-Start in der englischen Grafschaft Yorkshire 2014, das war der absolute Wahnsinn, diese Leidenschaft, diese Begeisterung. In Düsseldorf wird es gleich sein.



In Deutschland, das wissen Sie sehr genau, ist die Skepsis gegenüber dem Radsport wegen der vielen Doping-Affären groß. Wie gehen Sie mit dieser Tatsache um?

Prudhomme: Nun, auch da gibt es eine Entwicklung. Vor einigen Jahren gab es bei einem Interview mit deutschen Journalisten fast nur Doping-Fragen. Das hat sich komplett geändert. Der Radsport der Gegenwart ist keine perfekte Welt, die gibt es nicht. Weder im Sport noch in der Politik noch in der Geschäftswelt. Aber: Es gibt einen wirklichen Wandel im Radsport. Ich bin überzeugt davon, dass die Dinge nun sauberer ablaufen als noch vor einigen Jahren. Jetzt finden wir hin und wieder den besten Neuprofi schon unter den Besten des Profifeldes – das bedeutet etwas. Beim Giro d’Italia im Mai haben wir in den Bergen nur noch die Kapitäne vorne gesehen – und nicht mehr ganze Mannschaften. Das ist ein gutes Zeichen.

Die Tour in den Bergen: Zuschauer lassen nur noch eine enge Gasse und freuen sich, Teil des Spektakels zu sein. dpa



Das Thema Sicherheit dürfte Sie in diesem Jahr besonders beschäftigen. Sind Sie beunruhigt angesichts der vielen Anschläge, die es zuletzt gab?

Prudhomme: Wir haben viele Maßnahmen eingeleitet. Klar ist aber auch: Die Sicherheit liegt in der Verantwortung des Landes NRW bei Ihnen in Deutschland und in der Verantwortung des Staates bei uns in Frankreich. Wenn wir Hinweise bekommen, gehen wir denen bis auf den Grund nach. Wir haben Spezialkräfte bei der Tour. Die beobachten alles.

Sie waren einst TV-Journalist in Frankreich, seit 2007 sind Sie Direktor der Tour de France. Was ist das für ein Beruf?

Prudhomme: Für mich ist das kein Beruf, kein Tätigkeitsfeld – es ist eine Mission. Mein Beruf war Journalist. Die Tour aber ist mein Leben. Um den Kurs der Tour zu gestalten, benötigen wir Bürgermeister, die sich mit ihren Städten bewerben und die Präsidenten des Départements, die es gestatten, dass wir über die Straßen der Region fahren dürfen. Wir sind immer im Kontakt mit den Gewählten. In meinem Handy habe ich 500 Telefonnummern von Ministern und Bürgermeistern gespeichert. Wir sind ja Mieter. Mieter der Straßen, der Plätze, der Landschaften, die wir passieren.

Das Podium der Tour de France 2016 mit dem britischen Sieger Christopher Froome in der Mitte. dpa



Welche Visionen haben Sie für die Tour der Zukunft?

Prudhomme: Ich träume schon von einer Tour so wie sie in diesem Jahr ist. Aber ich träume auch davon, dass wir in absehbarer Zeit ein noch internationaleres Fahrerfeld haben werden. Aber: Sich zu entwickeln ist einerseits notwendig. Doch zu wissen, wo man herkommt, ist andererseits genauso notwendig. Unsere Wurzeln dürfen wir nie vergessen.