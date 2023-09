Hoher Besuch für die UFC: Superstar und Europameister Cristiano Ronaldo hatte in Las Vegas die Chance ins Octagon - den achteckigen Ring in der Mixed Martial Arts (MMA) - zu steigen. Conor McGregor, UFC-Star und Titelträger in der Featherweight-Gewichtsklasse, hatte bei Insagram ein Bild hochgeladen, welches ihn zusammen mit Ronaldo zeigt.

Während McGregor in Las Vegas derzeit für seinen anstehenden Kampf mit Nate Diaz am 20. August 2016 bei UFC 202 trainiert, verbringt der Star von Real Madrid nach dem EM-Triumph seinen Urlaub in der amerikanischen Wüstenstadt.

Ronaldo wird den europäischen Supercup verpassen

Zu seinem Post schrieb der Ire McGregor: „Mein Bruder Ronaldo sah heute im Gym vorbei! Er ist ein Tier. Danke Ronaldo und großen Respekt" Ich sehe dich nächstes Jahr wenn es um den ersten Platz im Forbes-Ranking geht.“

Da der Portugiese noch immer am Knie verletzt ist, gab es bei dem Zusammentreffen aber nicht mehr als ein Stare Down. Ob es der 31-Jährige rechtzeitig zum Saisonstart von Real Madrid schafft wieder fit zu werden, ist weiterhin fraglich. Als sicher gilt jedoch, dass er den europäischen Supercup verpassen wird, berichtete die spanische Zeitung „AS“. (jon)