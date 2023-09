Köln -Was an den folgenden Vier-Wort-Informationen aus der Welt des Radsports ist so richtig super-überraschend? Also los: Lance Armstrong hat gedopt. Jan Ullrich hat gedopt. Erik Zabel hat gedopt. Um nur mal drei von gefühlt 1000 Fällen zu nennen. Und was ist nun ein Knaller in Bezug auf die neueste Erkenntnis? Sie lautet: Christopher Froome positiv getestet. Die Antwort in allen Fällen: nichts.

Christopher Froome ist der Brite, der einst nicht richtig mithalten konnte, nach seinem Wechsel zum Team Sky aber plötzlich allen davon fuhr, vier Mal die Tour de France gewann und im Spätsommer 2017 auch noch die Vuelta, die Spanien-Rundfahrt. Und es ist der Radprofi, der sich 2018 den Giro d’Italia und die Tour zumuten will, beide auf Sieg fahrend. Das hat zuletzt 1998 der bereits verstorbene Italiener Marco Pantani geschafft. Auch er hat, Achtung, keine Überraschung, gedopt.

Wundersame Radler-Vita

Froome schmückt seine wundersame Radler-Vita, seine Metamorphose vom Normalo zum Unerreichbaren auf dem Rad gerne mit einer Episode aus seiner afrikanischen Kindheit. Erst 2010, also im Alter von 25 Jahren, sei bei ihm die Tropenkrankheit Bilharziose entdeckt worden, eine stark schwächende Wurmkrankheit, zu deren Therapie Froome Medikamente einnehmen darf. Erst danach stiegen seine Leistungen sprunghaft an. Nun also Salbutamol, eine Substanz gegen akute Asthma-Beschwerden, die die Bronchien erweitert und die Leistung erheblich steigern kann, erst recht in der entscheidenden Phase der Vuelta, aus der die positive Probe stammt. Und es war ja auch nicht nur ein bisschen, mit dem Froome auffiel, es war die doppelte Menge dessen, was zugelassen ist. Medikamente und Leistungssteigerung bei einem Top-Fahrer – was daran ist überraschend?

Es mag sein, dass das reiche und von den besten Juristen beratene Team Sky seinen Helden Froome irgendwie aus der Sache herauslaviert bekommt, indem sie dort Atteste auftreiben oder Ausnahmegenehmigungen. Froomes Story macht das nicht glaubwürdiger, dieser Schatten bleibt trotzdem an ihm haften. Froome ist nun Teil der Profis mit dem Begriffspaar: Ja, aber. Ja, er war so überlegen wie zuletzt Lance Armstrong, aber Froome hatte eben auch eine Dopingaffäre. Und überhaupt: Was haben Asthmatiker im Peloton zu suchen, wo Froome mit seiner Krankheit kein Einzelfall ist? Die Antwort, auch hier: nichts.

