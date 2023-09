New York -Eines der berühmtesten Gebäude von New York, das knapp 320 Meter hohe Chrysler-Gebäude im Herzen von Manhattan, steht zum Verkauf. Das Investmentunternehmen Mubadala aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und die Immobilienfirma Tishman Speyer wollten sich von dem Wolkenkratzer trennen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Quelle am Mittwoch (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit einen Bericht des „Wall Street Journal“. Einen Preis setzten die beiden Unternehmen den Angaben zufolge nicht fest.



Mubadala kaufte 90 Prozent

Mubadala hatte 2008 für 800 Millionen Dollar (696 Millionen Euro) von Tishman Speyer einen 90-prozentigen Anteil am Chrysler Building erworben, die restlichen zehn Prozent blieben im Besitz der Immobilienfirma. Diese hatte 1997 für das ganze Gebäude schätzungsweise zwischen 210 und 250 Millionen Dollar bezahlt. Mubadala und Tishman Speyer bringen das Chrysler-Gebäude in für die Immobilienbranche schwierigen Zeiten auf den Markt.



Das Chrysler-Gebäude (rechts) steht zum Verkauf. AP

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Chrysler-Hochhaus gilt als Meisterwerk

Das Viertel Hudson Yards am Westrand von Manhattan mit 1,6 Millionen Quadratmetern brandneuen Wohnungen und Büros, das kurz vor der Fertigstellung steht, dürfte die ohnehin fallenden Preise für Büros in älteren Gebäude weiter nach unten drücken. Das 1930 eingeweihte Chrysler Building in der 42. Straße Ecke Lexington Avenue gilt als Meisterwerk des Art Déco. Mit seinen 319 Metern Höhe war es einst das höchste Gebäude der Welt - zumindest für elf Monate. Danach wurde es vom Empire State Building entthront. Auch wenn es nach dem Autokonzern-Gründer Walter Chrysler benannt wurde, hatte das Unternehmen dort nie seinen Sitz. (afp)

Das könnte Sie auch interessieren: