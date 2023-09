Drei Monate nach seinem schweren Sturz von einer Bühne meldet sich der Berliner Techno-DJ Paul van Dyk (44) zurück. „Mitte Juni werde ich zu dem zurückkehren, was ich am meisten liebe. Ich freue mich darauf, euch alle wiederzusehen“, schrieb er am Dienstag in englischer Sprache auf seiner Facebook-Seite. Er bedanke sich bei seiner Frau, seinen Fans und Ärzten für die Unterstützung in den vergangenen Wochen.

Noch nicht vollständig genesen

„Es war die schwerste Prüfung, die ich je durchmachen musste. Auch wenn es noch ein weiter Weg bis zurvollkommenen Genesung ist, bin ich positiv, optimistisch und mache alles dafür, wieder meiner Leidenschaft nachgehen zu können“, schrieb van Dyk weiter. Er wolle diese zweite Chance nutzen, um dankbarer und fröhlicher zu sein, als jemals zuvor. „Es fühlt sich wie ein Wunder an, dass ich noch am Leben bin.“

Der Musiker war Ende Februar beim „A State of Trance“-Festival im niederländischen Utrecht aufgetreten, als er plötzlich aus mehreren Metern Höhe in die Menge stürzte. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und einen Wirbelbruch und war lange im Krankenhaus. (dpa)