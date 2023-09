Berlin -Aufatmen in den Chefetagen von Apple, Sony und Co.: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Mittwochmorgen die Klage eines Franzosen gegen vorinstallierte Softwareprogramme zurück gewiesen und damit vermutlich der Branche eine Klagewelle mit Milliardenforderungen erspart. Worum es in dem Verfahren ging und was das Urteil für Verbraucher bedeutet, erläutert die Berliner Zeitung.

Was war Gegenstand der Klage?

Ein französischer Kunde hatte nach dem Kauf eines Laptops der Marke Sony den Endnutzervertrag für die vorinstallierte Software nicht unterschrieben und konnte daher das Gerät nicht verwenden. Mit der Begründung, er habe nur den Laptop, nicht aber die installierten Programme gekauft, verlangte der Mann von Sony eine dem Softwareanteil entsprechende Teilerstattung. Das Unternehmen lehnte dies ab, bot aber die Rücknahme des Gerätes und die Erstattung des gesamten Verkaufspreises in Höhe von 549 Euro an. Diese Offerte lehnte der Kunde ab. Er forderte stattdessen von Sony eine Erstattung in Höhe 450 Euro sowie 2500 Euro Schadenersatz wegen unlauterer Geschäftspraktiken.

Warum wurde der EuGH tätig?

Sony weigert sich, den Forderungen des Kunden zu entsprechen, weshalb dieser klagte. Der französische Kassationsgerichtshof, der für internationale Wirtschaftsfragen zuständig ist, verwies den Fall zur grundsätzlichen Klärung an den EuGH. Denn Grundlage der Klage war eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2005, die unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern untersagt. Der EuGh hatte mithin zu klären, ob es sich bei der vorinstallierten Software um ein unlauteres Geschäftsgebaren im Sinne der Richtlinie handelt.

Wie argumentierte der Kläger?

Faktisch hatte der Kunde den Laptop nicht kaufen und nutzen können, ohne die Sony-Software mit zu erwerben. Zudem ließ sich das vorinstallierte Programm auch nicht löschen. Nach Ansicht des Kläger handelt es sich damit um ein unlauteres Kopplungsgeschäft, da der Erwerb des Gerätes ohne Software nicht möglich sei und zugleich der Einzelpreis für die Software-Komponente nicht ausgewiesen wurde.

Mit welcher Begründung wies der EuGH die Klage ab?

Nach Ansicht des Luxemburger Gerichts war der Verkauf des Geräts mit vorinstallierter Software aus drei Gründen nicht zu beanstanden: Erstens entspreche ein Computer mit eingebauten Programmen „den Erwartungen eines wesentlichen Teils der Verbraucher“. Zweitens sei der Kunde beim Kauf des Laptops vom Sony-Händler angemessen über die Software und ihre Merkmale informiert worden. Und ritten habe das Unternehmen die komplette Rücknahme bei Erstattung des vollen Kaufpreises angeboten. Es sei allerdings Sache der französischen Justiz, diese Punkte nochmals zu überprüfen und zu bewerten.

Warum ist das Urteil so bedeutsam?

Nicht nur Laptops, auch Computer, Tablets, Mobiltelefone, Smart-Watches und 1000 andere Gegenstände des täglichen Bedarfs enthalten mittlerweile vorinstallierte Software, die in aller Regel nicht gelöscht werden kann. Sie ist vielmehr integraler Bestandteil des Gesamtprodukts. Eine höchstgerichtlich verfügte Änderung hätte kostenintensive Umstellungen in der Herstellung und bei der Vergabe von Lizenzverträgen an Softwarefirmen verursacht sowie vermutlich Klagen weiterer Kunden nach sich gezogen. Aus Verbrauchersicht hat das Urteil allerdings mindestens einen Haken: Vorinstallierte Software ist häufig Ziel von Hackern, die so ins digitale „Herz“ des Computer, Pads oder Laptops eindringen und den Nutzern großen Schaden zufügen können.