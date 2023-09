Berlin -Große schwarze Buchstaben zieren seinen Unterarm: „Vita est proelium“ – Das Leben ist ein Kampf, steht dort geschrieben. Mit 18 Jahren hat sich Lukas Leppin* dieses Tattoo in die Haut stechen lassen. Das war vor drei Jahren.

„Wenn man etwas erreichen möchte, muss man dafür kämpfen. Auch, wenn man von schlechten Erfahrungen wegkommen möchte“, erklärt der 21-Jährige die Bedeutung seines Tattoos, während seine Fingerkuppen über den Schriftzug streifen.

Sucht nach Ego-Shootern

Kämpfen. Gewinnen. Verlieren. Aufstehen. Weitermachen. Fallen. So geht das seit Jahren bei Lukas Leppin. Im analogen Leben. Und im digitalen. Das eine ist unweigerlich mit dem anderen verknüpft. Denn Lukas Leppin ist computerspielsüchtig, eine besondere Form der Internetsucht. Er spielt im Internet Ego-Shooterspiele, kämpft gegen andere Spieler, gegenseitig töten sie sich virtuell mit ihren Waffen.

Seit Lukas Leppin neun Jahre alt ist, spielt er Computer. Früher hat seine alleinerziehende Mutter noch darauf geachtet, dass er nicht zu viel Zeit am Rechner verbringt. Seit er 14 Jahre alt ist, wurde es mehr und mehr: Nach der Schule setzte er sich sofort an die Konsole und tauchte in die Welt der Onlinespiele ab, kämpfte gegen andere junge Leute, die irgendwo in Deutschland ebenfalls in ihren Kinderzimmern saßen und „zockten“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zocken statt Schule

Leppin vernachlässigte die Schule, verpasste wichtige Tests. Manchmal ging er gar nicht mehr hin, tagelang. Lieber spielte er von morgens früh bis tief in die Nacht hinein Ego-Shooterspiele. Zwölf, 13 Stunden am Stück. „Ich dachte, wenn ich nicht spiele, verpasse ich etwas“, sagt der blonde junge Mann mit dem Run-DMC-Shirt leise. Ein analoges Leben fand kaum mehr statt. Freunde sah er selten. Früher spielte er Fußball, Basketball.

Seine Leistungen in der Schule verschlechterten sich. Er brachte Sechsen mit nach Hause. Die neunte Klasse wiederholte er. Und er wurde dünner. „Manchmal habe ich nur zwei Stullen am Tag gegessen“, erzählt er. Rückenschmerzen kamen dazu. Dann Zigaretten. Und das Kiffen. Zu Beginn nur ein, zweimal die Woche. Zuletzt waren es mehrere Gramm Cannabis am Tag, die er rauchte.

Lukas wollte kämpfen

Mehrmals verkaufte er seine Konsole. Lukas Leppin hatte längst erkannt, dass es so nicht weitergehen konnte. Er wollte kämpfen: gegen seine Sucht, nicht mehr gegen Onlinespieler. Zweimal versuchte er seinen Schulabschluss an einer Abendschule nachzuholen. Er hatte eine Freundin, ging wieder raus. Doch wenn ein neues Spiel herauskam, wurde der junge Mann kribbelig: Dann kaufte er sich wieder eine neue Konsole – und alles begann von vorn.

Mehr als eine halbe Million Menschen in Deutschland im Alter zwischen 14 und 64 Jahren (rund ein Prozent) sind internetabhängig. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie der Universitäten Lübeck und Greifswald von 2011. In der Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen, so die Untersuchung, verdoppelt sich der Anteil auf mehr als zwei Prozent. Unter den 14- bis 16-Jährigen sind es bereits vier Prozent.

Hauptschüler stärker gefährdet

Laut einer Studie der Krankenkasse DAK von November ist jeder 20. Jugendliche von krankhafter Internetsucht bedroht. Einer Befragung von Neuntklässlern in Niedersachsen durch das Kriminologische Forschungsinstitut zufolge sind Hauptschüler stärker betroffen als Realschüler oder Gymnasiasten.

„Exzessiver Internet- und Onlinekonsum bereitet uns als Suchtforscher zunehmend Sorgen“, sagte Hans-Jürgen Rumpf, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie, anlässlich des Deutschen Suchtkongresses, der gerade in Berlin stattfindet. Einen Schwerpunkt bildete in diesem Jahr neben anderen Abhängigkeitserkrankungen auch das Thema Internetsucht.

Rumpf warnte davor, sich bei Abhängigkeitserkrankungen nur auf legale und illegale Drogen zu konzentrieren. Es sei damit zu rechnen, dass die Zahl der Menschen mit internetbezogenen Störungen ansteige – besonders bei jungen Menschen.

Fünf Kategorien

Fünf Kategorien unterscheiden die Wissenschaftler, wenn sie über Internetsucht sprechen: Menschen, die abhängig von Cyber-Sex sind, die, die ständig chatten und sich in virtuellen Freundschaften verlieren, Personen, die im Internet dem Glückspiel verfallen sind, Menschen, die von einer Internetseite zur nächsten surfen, recherchieren und dabei kein Ende finden – und Menschen wie Lukas Leppin, die den Tag „verspielen“.

Ihm wurde irgendwann klar: Alleine schafft er es nicht heraus aus seiner Sucht. „Ich habe eingesehen, dass ich etwas ändern muss“, sagt er. Lukas Leppin suchte Rat bei einer Drogenberatung. Seit sechs Wochen macht er nun eine Therapie in der Fontane-Klinik im brandenburgischen Motzen – mitten im Wald, direkt am See gelegen. Idylle und Natur pur.

Selbstwertgefühl stärken

Erlebnistherapie, Bogenschießen, Klettern, Kanu fahren, mit Holz arbeiten, Sport, Kochen – hier soll Lukas Leppin wieder lernen, was es heißt, am echten, am analogen Leben teilzunehmen. „Bewegen, schmecken, riechen, tasten – alles, was einen aus der virtuellen Welt herauslockt, hilft“, sagt Therapeut Heiko Philipp. Computerspielsüchtige müssten wie auch alle anderen Abhängigen lernen, wieder mit sich in Kontakt zu treten. Dabei würden Situationen simuliert, in denen sonst die Suchtmittel gegriffen hätten. „Vor allem Computerspieler sind oftmals sehr unsichere und zurückgezogene Menschen“, erklärt Philipp. Wichtig sei es daher, das Selbstwertgefühl zu stärken, indem man auch mal Grenzen überwinde.

Vermisst habe er das Spielen bisher kaum, sagt Lukas Leppin. Nur manchmal denkt er daran. Ende Oktober kommt ein neues Ego-Shooterspiel auf den Markt: Battlefield 1. Panzer, Flugzeuge, Erster Weltkrieg – das würde ihn schon interessieren, gibt Lukas Leppin lächelnd zu. Aber er weiß, dass das nicht geht. „Eins ist klar, Computerspiele fallen für ihn aus. Das wäre ein Rückfall, so als ob ein Alkoholiker wieder anfangen würde zu trinken“, betont sein Therapeut.

Es bleibt ein Kampf. Vielleicht sein Leben lang.

*Name von der Redaktion geändert

Vermeintlich Betroffene und ihre Angehörigen können sich selbst testen: www.onlinesucht-ambulanz.de