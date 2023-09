Köln -Der Fifa-Konföderationen-Pokal ist das größte interkontinentale Turnier vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer 2018. Ab dem 17. Juni spielen insgesamt acht Nationalmannschaften um den Titel – darunter Weltmeister Deutschland mit einer stark verjüngten DFB-Elf.

Austragungsort ist Russland. Als Gastgeberland ist das Team um Trainer Stanislaw Tschertschessow die einzige Mannschaft, die sich nicht für den Wettbewerb qualifizieren musste. Gespielt wird in vier Städten: Moskau, St. Petersburg, Kasan und Sotschi. Das Finale wird am 2. Juli um 21 Uhr im Krestowski-Stadion (St. Peterburg) ausgetragen.

Was Sie sonst noch vor dem Start des Confed-Cups 2017 wissen müssen, erfahren Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Qualifikation und Teilnehmer

Die DFB-Elf jubelt 2014 über den Gewinn der Weltmeisterschaft. imago/AFLOSPORT

Das Teilnehmerfeld setzt sich aus den Siegern der sechs Kontinental-Verbände, dem amtierenden Weltmeister sowie dem jeweiligen Gastgeberland zusammen. Seit 2005 vergibt die Fifa den Confed-Cup an das Land, in dem im folgenden Jahr die Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

Da der nord- und mittelamerikanische Concacaf-Pokal als einziger Kontinental-Cup im Zwei- und nicht wie sonst üblich im Vier-Jahres-Rhythmus ausgetragen wird, bestritten die USA (Gewinner 2013) und Mexiko (Gewinner 2015) im Oktober 2015 ein Entscheidungsspiel. Mexiko gewann mit 3:2 nach Verlängerung.

Die Teilnehmer des Confed-Cups 2017 im Überblick:

Deutschland (Weltmeister 2014)

Russland (Gastgeberland)

Portugal (Europameister)

Australien (Asienmeister 2015)

Chile (Sieger Copa América 2015)

Kamerun (Afrikameister 2017)

Mexiko (Sieger Concacaf-Cup 2015)

Neuseeland (Ozeanienmeister 2016)

Historie

Vorläufer des Fifa-Konföderationen-Pokals ist der sogenannte König-Fahd-Pokal, welcher 1992 zum ersten Mal ausgetragen wurde. Der Titel ist auf den saudi-arabischen König Fahd ibn Abd al-Aziz zurückzuführen. Fünf Jahre später bekam die interkontinentale Meisterschaft ihren heutigen Namen unter Leitung der Fifa.

Seit der Gründung des Pokals wurden insgesamt neun Turniere ausgespielt. Das erfolgreichste Team ist die brasilianische Mannschaft mit vier Siegen. Die letzten drei Meisterschaften (2005, 2009, 2013) gingen allesamt an die Seleção. Frankreich folgt mit zwei Titeln; Argentinien, Mexiko und Dänemark konnten das Turnier bisher einmal gewinnen. Brasilien wird seinen Titel allerdings nicht verteidigen können. Die Südamerikaner konnten sich nicht für den diesjährigen Confed-Cup qualifizieren.

Rekordspieler ist Brasiliens ehemaliger Nationaltorhüter Dida mit 22 Spielen. Die meisten Tore (9) haben der Mexikaner Cuauhtémoc Blanco und Ronaldinho (Brasilien) erzielt.

Gruppen und Turniermodus

Fifa-Präsident Gianni Infantino bei der offiziellen Auslosung der Confed-Cup-Gruppen am 26. November 2016. imago/Xinhua

Die acht qualifizierten Nationalmannschaften starten in zwei Vierergruppen:

Gruppe A:

Russland

Neuseeland

Portugal

Mexiko

Gruppe B:

Kamerun

Chile

Australien

Deutschland

Die Teams treten in ihren jeweiligen Gruppen einmal gegen jeden Gegner an. Anschließend ziehen die beiden besten Mannschaften ins Halbfinale ein. Dort treffen die Gruppensieger auf die Zweitplatzierten der jeweils anderen Gruppe. Im Gegensatz zur Europameisterschaft wird beim Confederations Cup auch das Spiel um Platz drei ausgetragen.

Zeitplan und TV-Übertragung

Das Eröffnungsspiel wird am 17. Juni 2017 (17 Uhr) zwischen Gastgeber Russland und Ozeanienmeister Neuseeland ausgetragen. Die deutsche Nationalmannschaft startet zwei Tage später in Gruppe B gegen Australien in das Turnier. Die Spiele der DFB-Elf im Überblick:

Australien - Deutschland (Mo. 19. Juni, 17 Uhr)

Deutschland - Chile (Do. 22. Juni, 20 Uhr)

Deutschland - Kamerun (So. 25. Juni, 17 Uhr)

Qualifiziert sich die deutsche Nationalmannschaft für das Halbfinale, trifft sie – je nach Abschneiden – am Mittwoch, 28. Juni (20 Uhr) auf den Erstplatzierten der Gruppe A oder am Donnerstag, 29. Juni (20 Uhr) auf den Zweitplatzierten. Das Finale findet am Sonntag, 2. Juli 2017 um 20 Uhr statt.

ARD und ZDF zeigen alle Spiele des Confed Cups sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream. Das Eröffnungsspiel wird in der ARD übertragen, das Finale im ZDF. Das erste Gruppenspiel des DFB-Teams können Zuschauer im ZDF verfolgen – die ARD übernimmt die Übertragung der beiden anderen Gruppenspiele.

Alle Kader im Überblick

Gruppe A

Portugal hat sich durch den EM-Titel qualifiziert. AFP

Portugal

Der Kader im Überblick:

Tor: Rui Patricio (Sporting Lissabon), José Sá (FC Porto), Beto (FC Sevilla)

Abwehr: Bruno Alves (Cagliari Calcio), José Fonte (FC Southampton), Pepe (Real Madrid), Luis Neto (Zenit St. Petersburg), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Néson Semedo (Benfica Lissabon), Cedric Soares (FC Southampton), Eliseu (Benfica Lissabon)

Mittelfeld/Angriff: William Cavalho (Sporting Lissabon), Danilo Pereira (FC Porto), João Mário (Sporting Lissabon), Andre Gomes (FC Sevilla), Adrien Silva (Sporting Lissabon), Pizzi (Benfica Lissabon), João Moutinho (AS Monaco), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lissabon), Ricardo Quaresma (Besiktas Istanbul), Andre Silva (FC Porto), Nani (Fenerbahce Istanbul), Bernado Silva (AS Monaco)

Russland

Der Kader im Überblick:

Tor: Igor Akinfeev (ZSKA Moskau), Vladimir Gabulov (Arsenal Tula), Marinato Guilherme (Lokomotive Moskau)

Abwehr: Roman Shishkin (FK Krasnodar), Viktor Vasin (ZSKA Moskau), Giorgi Dzhikija, Ilya Kutepov (beide Spartak Moskau), Fedor Kudrjashov (FK Rostow), Ruslan Kambolov (Rubin Kasan)

Mittelfeld/Angriff: Igor Smolnikov, Yuriy Zhirkov (beide Zenit St. Petersburg), Yuri Gazinsky (FK Krasnodar), Denis Glushakov, Aleksandr Samedov, Dimitry Kombarov (alle Spartak Moskau), Aleksandr Golovin (ZSKA Moskau), Aleksey Miranchuk, Dmitry Tarasov (beide Lokomotive Moskau), Aleksandr Jerochin (FK Rostow), Dmitri Poloz, Aleksandr Bukharov (beide FK Rostow), Fedor Smolov (FK Krasnodar), Maksim Kannunikov (Rubin Kasan)

Neuseeland

Der Kader im Überblick:

Tor: Stefan Marinovic (SpVgg Unterhaching), Glen Moss (Wellington Phoenix), Tamati Williams (RKC Waalwijk)

Abwehr: Michael Boxall (SuperSport United), Sam Brotherton (Sunderland AFC), Kip Colvey (San Jose Ewarthquakes), Thomas Doyle (Wellington Phoenix), Andrew Durante (Wellington Phoenix), Dane Ingham (Brisbane Roar), Storm Roux (Central Coast Mariners), Tommy Smith (Ipswich Town), Billy Tuiloma (Olympique Marseille), Deklan Wynne (Vancouver Whitecaps)

Mittelfeld/Angriff: Clayton Lewis (Auckland City FC), Marco Rojas (Melbourne Victory), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Themistoklis Tzimopoulos (PAS Giannina), Kosta Barbarouses (Wellington Phoenix), Michael McGlinchey (Wellington Phoenix), Monty Patterson (Braintree Town), Shane Smeltz (Pusamania Borneo), Chris Wood (Leeds United)

Mexiko

Der Kader im Überblick:

Tor: Rodolfo Cota (Deportivo Guadalajara), Guillermo Ochoa (Granada FC), Alfred Talavera (Deportivo Toluca)

Abwehr: Oswaldo Alanis (Deportivo Guadalajara), Nestor Araujo (Santos Laguna), Rafael Marquez (Atlas Guadalajara), Hector Moreno (PSV Eindhoven), Diego Reyes (Espanyol Barcelona), Carlos Salcedo (AC Florenz)

Mittelfeld/Angriff: Javier Aquino (UANL Tigres), Jesus Corona (FC Porto), Jonathan Dos Santos (Villareal CF), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Andres Guardado (PSV Eindhoven), Hector Herrera (FC Porto), Miguel Layun (FC Porto), Hirving Lozano (CF Pachuca), Luis Reyes (Atlas Guadalajara), Giovani Dos Santos (Los Angeles Galaxy), Javier Hernandez (Bayer Leverkusen), Raul Jimenez (Benfica Lissabon), Oribe Peralta (CF America), Carlos Vela (Real Sociedad)

Kader Gruppe B

Gruppenfoto des deutschen Aufgebots. Bongarts/Getty Images

Deutschland

Der Kader im Überblick

Torwart: Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno, Kevin Trapp

Abwehr: Jonas Hector, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Marvin Plattenhardt, Shkodran Mustafi, Matthias Ginter, Joshua Kimmich, Benjamin Henrichs

Mittelfeld/Sturm: Leon Goretzka, Sebastian Rudy, Emre Can, Diego Demme, Julian Draxler, Kerem Demirbay, Julian Brandt, Amin Younes, Timo Werner, Lars Stindl, Sandro Wagner

Kamerun

Der Kader im Überblick:

Tor: Georges Bokwe (Mjondalen IF), Andre Onana (Ajax Amsterdam), Joseph Ondoa (Sevilla Atletico)

Abwehr: Collins Fai (Standard Liege), Jerome Guihoata (Panionios GSS), Ernest Mabouka (MSK Zilina), Michael Ngadeu-Ngadjui (Slavia Prag), Joseph Ngwem II (Unisport Bafang), Lucien Owona (AD Alcorcon), Ambroise Oyongo (Impact de Montreal), Adolphe Teikeu (FC Sochaux)

Mittelfeld/Angriff: Olivier Boumale (Panathinaikos), Georges Mandjeck (FC Metz), Sebastien Siani (KV Oostende), Arnaud Sutchuin Djoum (Heart of Midlothian), Andre Zambo (Olympique Marseille), Vincent Aboubakar (Besiktas), Christian Bassogog (Henan Jianye), Benjamin Moukandjo (FC Lorient), Moumi Ngamaleu (SCR Altach), Robert Tambe (Spartak Trnava), Karl Toko Ekambi (Angers SCO), Jacques Zoua (Angers SCO)

Chile

Der Kader im Überblick:

Tor: Claudio Bravo (Manchester City), Johnny Herrera (Universidad de Chile), Cristopher Toselli (Universidad Catolica)

Abwehr: Paulo Diaz (San Lorenzo), Mauricio Isla (Cagliari Calcio), Gonzalo Jara (Universidad de Chile), Eugenio Mena (Sport Club Recife), Enzo Roco (Cruz Azul)

Mittelfeld/Angriff: Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen), Jean Beausejour (Universidad de Chile), Marcelo Diaz (Celta Vigo), Jose Fuenzalida (Universidad Catolica), Felipe Gutierrez (Internacional), Pablo Hernandez (Celta Vigo), Gary Medel (Inter Mailand), Martin Rodriguez (Cruz Azul), Francisco Silva (Cruz Azul), Leonardo Valencia (CD Palestino), Arturo Vidal (Bayern München), Edson Puch (Club Necaxa), Angelo Sagal (CD Huachipato), Alexis Sanchez (Arsenal London), Eduardo Vargas (UANL Tigres)

Australien

Der Kader im Überblick:

Tor: Mitchell Langerak (VfB Stuttgart), Mathew Ryan (KRC Genk), Danny Vukovic (Sydney FC)

Abwehr: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos), Dylan McGowan (Guizhou Zhicheng), Mark Milligan (Baniyas SC), Trent Sainsbury (Inter Mailand, Brad Smith (AFC Bournemouth), Bailey Wright (Bristol City)

Mittelfeld/Angriff: Tim Cahill (Melbourne City FC), Ajdin Hrustic (FC Groningen), Jackson Irvine (Burton Albion), Mile Jedinak (Aston Villa), Robbie Kruse (vereinslos), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic FC), James Troisi (Melbourne Victory), Tomi Juric (FC Luzern), Mathew Leckie (FC Ingolstadt), Jamie Maclaren (Brisbane Roar)