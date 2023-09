Madrid -Jordi Alba und Neymar haben den spanischen Fußball-Meister FC Barcelona mit Nationaltorwart Marc-André ter Stegen zum 28. Pokalsieg geführt. Verteidiger Alba (97.) erzielte beim 2:0 (0:0) nach Verlängerung der Katalanen im Finale der Copa del Rey in Madrid gegen den Europa-League-Gewinner FC Sevilla den Führungstreffer, Brasiliens Superstar Neymar setzte den Schlusspunkt (120.+2). Den Andalusiern blieb dagegen vier Tage nach dem 3:1-Finalsieg in Basel gegen den FC Liverpool das zweite Double nach 2007 verwehrt.



Kurz vor Ende der regulären Spielzeit verteilte Schiedsrichter Carlos Del Cerro Grande einige Karten. REUTERS

Barca musste im Stadion Vicente Calderón ab der 36. Minute in Unterzahl spielen, weil Javier Mascherano nach einer Notbremse gegen Kevin Gameiro die Rote Karte sah. Es war der früheste Platzverweis in einem spanischen Pokalfinale, in dem Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande insgesamt 15 Karten zückte. Doch der Favorit blieb zunächst die spielbestimmende Mannschaft.



Glück für ter Stegen nach der Pause

Nach der Pause hatte ter Stegen allerdings Glück, als ein Schuss von Ever Banega am Pfosten landete (50.). Ab der 57. Minute musste der Rekordpokalsieger auch noch ohne Luis Suarez auskommen, der verletzt ausschied. Sevilla machte zunehmend Druck und erarbeitete sich in Überzahl einige gute Möglichkeiten, doch ter Stegen verhinderte den Rückstand.



In der 65. Minute lenkte Sergio Busquets einen Schuss von Grzegorz Krychowiak (65.) gerade noch zur Ecke. In der Nachspielzeit flog auch noch Sevillas Banega (90.+1) mit Rot vom Platz. Lionel Messi konnte den anschließenden Freistoß allerdings nicht im Kasten unterbringen. In der Verlängerung war es dann Alba, der den Ball an Sergio Rico vorbei ins Tor legte. Nach Gelb-Rot für Sevillas Carrico Martins (120.+1) nutzte Neymar die letzte Gelegenheit zum 2:0. (sid)

