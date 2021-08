Berlin/Brandenburg - Die Nachricht erreichte uns am Sonntagmorgen, als die Feier vorbei war. Die Sonne schien, wir frühstückten, saßen in Liegestühlen auf der Wiese, sahen zu, wie meine Tochter ihre Geschenke auspackte. Am Abend zuvor war sie dazu zu müde gewesen. Sie hatte ihren Geburtstag gleich zweimal gefeiert. Das erste Mal mit Freunden in Berlin, das zweite Mal mit der Familie in Brandenburg. Eine wilde Nacht, die bis in den Morgen ging, ein ruhiger Abend, der um Mitternacht vorbei war. Meine Tochter ist 23 geworden.

Mein Mann, der auch Journalist ist, war schon wieder losgefahren, zu einer Wahlkampfrecherche bei der SPD. Ein paar Übernachtungsgäste waren noch da. Unsere Gespräche auf der Wiese drehten sich um den Abend, um den Sommer, den Schulbeginn und natürlich um Corona. Delta-Variante, vierte Welle, Impfverweigerer. Wobei mir jetzt, im Nachhinein, auffällt, mit welcher Selbstgewissheit wir über das Thema sprachen. Als ginge es uns persönlich nichts mehr an. Wir waren alle doppelt geimpft, auf beiden Feiern. Wir fühlten uns sicher in unserer kleinen deutschen Impf-Blase. Bis die Nachricht kam.