Berlin - Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt und steigt: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag eine Inzidenz von 48,8 im Vergleich zu 44,2 am Vortag. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 30,1 gelegen. Darüber hinaus registrierte das RKI 9280 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und 13 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung.

Berlin bleibt Corona-Hauptstadt – Inzidenz steigt weiter an

In Berlin ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter angestiegen und hat nun einen Wert von 69,7 erreicht, so das RKI. 473 Neuinfektionen wurden dem Institut aus der Hauptstadt gemeldet, weitere Todesfälle gab es nicht. Unter den Berliner Bezirken ist weiterhin Neukölln der größte Hotspot – dort liegt die Inzidenz bei 104,9.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Der Wert steigt seit Wochen in Deutschland wieder stetig an. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie erhöhte sich nach RKI-Angaben auf 3.853.055. Die Zahl der Todesfälle stieg auf insgesamt 91.956.