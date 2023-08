Corona ist vorbei, die Aufarbeitung ebenso – eingestanden werden kleine Fehler, aber im Großen und Ganzen haben „wir“ alles gut gemacht, und eine Kommission zur Evaluierung der Pandemiepolitik hält der Bundestag auch nicht für nötig. Da stört ein Buch wie das von Michael Esfeld – renommierter Philosophieprofessor an der Universität Lausanne und Mitglied der Leopoldina.

Denn es formuliert, geradezu philosophisch trocken, einen Einspruch und richtet einen Weckruf an die Zivilgesellschaft: Der „Trend“, der den Umgang mit dem Coronavirus bestimmt hat, ist nicht vorbei. Und dieser Trend ist gar nicht gut: Er führt in eine Gesellschaft, welche „die Menschenrechte, die ergebnisoffene wissenschaftliche Forschung und die Mechanismen der Gewaltenteilung des Rechtsstaates zur Begrenzung der Ausübung von Macht“ (S. 17) außer Kraft setzen kann – bedarfsweise, immer wieder und irgendwann vielleicht beständig.

Esfeld nimmt auch den Laien auf eine verständlich geschriebene Entdeckungsreise „Zurück in die Zukunft“ (S. 18) der Philosophiegeschichte mit, in der er sowohl die Wurzeln akuter Übel als auch Saatgut für bessere Früchte sichtet.

Der Fürsorgestaat gerät mit den Grundrechten in Konflikt

Des Pudels Kern sieht Esfeld darin, dass wissenschaftliche Erkenntnisse unmittelbar für normativ gehalten werden. Aus einer Erkenntnis aber kann per se keine Handlungsanweisung ableitet werden. Darüber hinaus unterliegen wissenschaftliche Erkenntnisse notwendig dem kritischen Diskurs und sind im Fluss; eine absolute Geltung einer einzigen Position, welche „die Wissenschaft“ ist, kann es nicht geben. Erhebt aber ein Fürsorgestaat den Anspruch, bestimmte wissenschaftliche Ansichten erstens als einzig wahre zu vertreten, zweitens sie selbst zur Norm zu erheben und drittens für die Durchsetzung dieser Normen zum Wohle aller gegenüber dem Einzelnen zu sorgen, kommt es notwendig zum Konflikt nicht nur mit der Wissenschaftsfreiheit als Institution, sondern auch mit den Grundrechten der einzelnen Bürger.

Und es wird für Dritte – etwa wirtschaftliche Zweige oder ideologische Gruppierungen – attraktiv, auf die Auswahl der Normen und ggf. ihre Manifestation in der Gesetzgebung zugunsten ihrer „Sonderinteressen" (S. 181) Einfluss zu nehmen. Liefern außerdem staatliche Behörden die wissenschaftlichen Daten zur Bestätigung für Politik wie Recht und verweisen die Gerichte in Ausübung ihrer Kontrollfunktion nun aber auf eben diese Daten, schließt sich der Teufelskreis.

Esfelds „Anleitung für die Rückkehr zu Wissenschaft und Rechtsordnung“, wie der provokante Untertitel seines Buchs lautet, mag vielen genauso wenig schmecken wie seine Diagnose der Ursachen für eine desaströse Pandemiepolitik. Denn das Rezept ist einfach und kehrt doch alles um. Das Zauberwort lautet: Entflechtung. Sie soll den Teufelskreis aufbrechen, und zwar durch die Aufhebung der „quasi monopolhaften Stellung“ der „Staatsgewalt“ „über einflussreiche Medien, das Bildungssystem und die Wissenschaft“ (S. 185). Rechtsleben, Wirtschaftsleben und Geistesleben sollen von „staatlichen Vorgaben“ (ebd.) gelöst werden und sich selbst bestimmen. Voraussetzung und Grundlage einer solchen „offenen Gesellschaft“ (Karl Popper) sei die Anerkennung der freien Urteilskraft des Einzelnen, wie Esfeld von Kant her argumentiert. Der Gebrauch der Vernunft lasse den Einzelnen überhaupt erst zu einem sozialfähigen Wesen werden. Mit Kant setzt Esfeld daher auf ein neues „Sapere aude!“.

Buchspräsentation wäre für Verleger „unzumutbar“

Dass Esfelds Diagnose stimmen könnte, zeigt der Ausschluss seines Buchs von der Frankfurter Buchmesse. Das Buch kann nicht in der Livro-Gemeinschaftsausstellung der Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels (MVB) präsentiert werden, welche Verlagen ohne eigenen Stand eine Plattform bietet. MVB führte zur Begründung an, Bücher des Verlags Achgut seien für ihn unzumutbar aufgrund möglicher „drohender Geschäftseinbußen“. „Denn in der Vergangenheit habe ein Achgut-Buch bei Besuchern, insbesondere aber anderen (Klein-)Verlagen, „starke Ablehnung“ hervorgerufen.“ Ähnliches erwartet der Veranstalter offenbar auch für die aktuell von Achgut für die Buchmesse vorgeschlagenen Bücher. Es sind nur zwei – aber beide mit unliebsamen Positionen zum Thema Pandemie. Beide wurden nach der Anmeldung postwendend von Livro abgelehnt. Das andere ausgeschlossene Buch ist Gunter Franks „Das Staatsverbrechen. Warum die Corona-Krise erst dann endet, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen“ (2023).

Kritische Menschen, die sich erkühnen, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, scheinen nicht mehr im Horizont der Frankfurter Buchmesse zu sein. Das ist, wenn schon kein Land, dann sicher eine Buchmesse „ohne Mut“?

Zur Autorin: Henrieke Stahl (Morbach) ist Professorin für slavische Literaturwissenschaft an der Universität Trier und 1. Vorsitzende des Vereins zur Förderung interdisziplinärer Forschung in Medizin und Ethik für die Gesellschaft.

Michael Esfeld: Land ohne Mut. Eine Anleitung für die Rückkehr zu Wissenschaft und Rechtsordnung. Achgut Edition, Berlin 2023. 200 Seiten, 24 Euro