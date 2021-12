Die erste schlechte Nachricht erreichte mich letzte Woche: Meine Tochter verkündete, sie werde sich in Quarantäne begeben. Zwei ihrer Freunde seien positiv getestet, obwohl beide schon ihre Booster-Impfungen hatten.

Die zweite schlechte Nachricht folgte am Tag danach. Die Freundin meines Sohnes wollte ihre Eltern Weihnachten in London besuchen, hatte mit viel Glück noch einen Impftermin erwischt und stand frisch geboostert und mit einem Koffer voller Geschenke vor dem festlich geschmückten Haus. Ihr Bruder öffnete die Tür und sagte: „Dad ist positiv.“

Als sie die gleiche Nachricht von ihren Freunden erhielt, bei denen sie unterkommen wollte, legte sie die Geschenke vor die Tür, machte auf dem Absatz kehrt, übernachtete in einem Flughafenhotel, flog am nächsten Morgen zurück, um mit uns in Berlin feiern. Zu spät. Gerade rief sie an. Ihr Hals kratze, und sie habe gerade ihr Testergebnis zurückbekommen. Es sei positiv.

Ähnliches höre ich aus anderen Familien, von anderen Freunden. Ich will hier keine Panik verbreiten, aber ich habe gerade das Gefühl, das Virus rast wie eine Silvesterrakete auf uns zu, um genau am Heiligabend zu landen, um unsere Seelen zu verletzen, unsere Bräuche zu zerstören, unsere Familien auseinanderzureißen, uns den Frieden zu nehmen. Osama bin Laden hätte das nicht besser hinbekommen.

Ich denke in letzter Zeit oft an den 11. September 2001. Wir sind damals nicht mehr U-Bahn gefahren, nicht mehr geflogen, haben die Kinder nicht in die Schule geschickt und Nahrungsmittel und Wasser gehamstert wie im Krieg. Aber nach ein paar Tagen ging das Leben weiter, machten die Schulen, Flughäfen und Geschäfte wieder auf, fuhren die U-Bahnen wieder. Fast so wie jetzt, wenn eine Corona-Welle vorbei ist und die nächste vielleicht schon wieder anrollt. Auch das erinnert mich an Terror. Man weiß nie, wann er zuschlägt.

Das Virus holt uns immer wieder ein

An dieser Stelle müsste eine These stehen, aber ich habe keine. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, was richtig ist und was falsch, ob wir zu leichtsinnig sind oder überreagieren. Alles, was ich weiß, ist: Wir laufen vor dem Virus davon, aber es holt uns immer wieder ein.

Gerade denke ich, wir sollten sofort das Weihnachtsshopping einstellen und alle Treffen absagen. Gleichzeitig laufe ich an vollen Restaurants vorbei, war selbst gerade noch im voll besetzten Theater, freue mich auf meinen Besuch in der Komischen Oper, kaufe für Weihnachten ein, als gäbe es kein nächstes Mal. Hin- und hergerissen zwischen dem Gefühl, sich von einem Virus nicht das Leben bestimmen zu lassen, und der Angst, jemanden anzustecken, der danach auf der Intensivstation landet.

Als ich vor einer Woche ein Interview mit unserer neuen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey führte, war ich froh, dass sie sagte, es werde keinen Lockdown geben. Heute finde ich ihre Aussage falsch. Am Freitag habe ich einen Tisch für eine Weihnachtsfeier mit Kollegen in einem Restaurant reserviert, heute sage ich ihn ab. Gerade war ich noch empört, dass meine Tochter, die Medizin studiert, immer noch Online-Vorlesungen hat, heute finde ich das vernünftig.

Und morgen vielleicht schon wieder nicht.

Es ist wie im letzten Jahr zu Weihnachten, und doch anders. Damals gab es keine Impfungen, aber einen Lockdown vor dem Fest und Diskussionen darüber, wie wir feiern sollen, mit wem und mit wem nicht. Diesmal sind viele geimpft, aber der vollständige Schutz, den wir erhofften, bleibt aus, genauso wie der Lockdown – noch – und die rechtzeitige Diskussion darüber, was wir machen, wen wir treffen, wie wir uns und andere schützen können.

Aufklären, informieren, beruhigen

Aber noch ist nicht Weihnachten, noch ist es nicht zu spät für Politiker und Virologen, aufzuklären, zu informieren und dort, wo sich Panik ausbreitet, zu beruhigen. Als ein ehemaliger Kollege in einem dramatischen Post über Omikron in den sozialen Medien schrieb, er würde lieber seine Kinder bis zum Abi homeschoolen, als sein jüngstes sterbend in den Armen zu halten, fragte ihn jemand, wie er denn zu dieser Einschätzung komme. Alle seriösen Informationen wiesen darauf hin, dass Omikron wesentlich ansteckender sei, aber eben auch viel milder, eine Variante, mit der eine echte Herdenimmunität durch natürliche Infektionen möglich werde, ohne dass dabei Menschenleben in Gefahr kommen.

Mich hat das sehr beruhigt.

Trotzdem wird unser Weihnachtsfest ein wenig einsamer werden als das letzte. Mein Sohn und seine Freundin müssen zu Hause bleiben, das erste Mal im Leben ohne ihre Eltern und ihre Familie feiern. Sie werden uns fehlen.