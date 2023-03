Unter der Überschrift „Gab es bei den Impfungen ein ‚Zulassungsdesaster‘? Zwei Perspektiven“ erschien jüngst in der Berliner Zeitung eine Kontroverse um die Frage, ob bei den Zulassungen der Corona-Impfungen geltendes Recht gebrochen wurde. Eigentlich seien die mRNA-Vakzine keine Impfstoffe im herkömmlichen Sinne, sondern Gentherapeutika und unterlägen als solche hohen Prüfstandards, schrieb eine Autorengruppe von Juristen.

Unter dem Einfluss von Pharmaunternehmen aber habe eine rechtliche Umdefinition stattgefunden, um die vorgesehenen scharfen Sicherheitsauflagen zu umgehen. Dieser Definition der Impfstoffe als Gentherapeutika widersprach der Berliner Molekularbiologe Emanuel Wyler in einer Gegenrede. Dem folgt nun ein weiterer Artikel von vier Autorinnen und Autoren, um die These vom „Zulassungsdesaster“ zu erhärten. Dieser Text ist ein Gastbeitrag. Er muss nicht die Meinung der Redaktion widerspiegeln. Feedback an: briefe@berliner-zeitung.de

„Stimmt nicht: mRNA-Impfstoffe sind eine Form der Gentherapie“, wiederholt der MDR ein Mantra der Faktenchecker, das die Covid-Impfungen von Beginn an begleitet. Auch in der Wissenschaft findet dieses Mantra seine Unterstützer.

So hat jüngst Emanuel Wyler in seiner Gegenrede zum Artikel der Juristen über das „Zulassungsdesaster“ eingewendet, dass der juristische Ausschluss von präventiv gegen Infektionskrankheiten wirkenden mRNA-Präparaten aus der Klasse der Gentherapeutika und ihre Zuordnung zu Impfstoffen „nicht im Widerspruch zu den in der Biomedizin verwendeten Definitionen“ stehe.

„Aus Sicht der biologischen Wissenschaft“, schreibt er, beinhalte Gentherapie „die Änderung der genetischen Ausstattung einer Person“. Hierfür beruft sich Wyler auf einen von Patentanwälten geschriebenen Text, in dem eine solche Definition (wörtlich: „Veränderung des zellulären Genoms“) aber lediglich vorgeschlagen wird. Belege für seine Aussage, dass die mRNA-Impfstoffe „mehrheitlich nicht als Gentherapie betrachtet“ würden (unsere Kursivierung), bleibt Wyler allerdings schuldig.

Geschäftsinteressen kollidieren mit Sicherheitsstandards

Doch hat Wyler mit seinem Statement den Finger in eine offene Wunde gelegt – es tobt aktuell ein Kampf um den Begriff der Gentherapie. Und es ist ein wichtiger Kampf, in dem die Geschäftsinteressen der Pharmakonzerne mit den Sicherheitsstandards ihrer Produkte kollidieren. Daher geht dieser Kampf uns alle etwas an. Worin also besteht dieser Kampf?

Schauen wir uns zunächst an, was für das Paul-Ehrlich-Institut ein Gentherapeutikum ist. Es handle sich um ein „Arzneimittel, dessen Wirkstoff eine Nukleinsäure […] enthält oder daraus besteht“. Er wird „eingesetzt, um eine Nukleinsäuresequenz zu regulieren, zu reparieren, zu ersetzen, hinzuzufügen oder zu entfernen“. Seine „Wirkung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der rekombinanten Nukleinsäuresequenz, die es enthält“, oder mit dessen „Produkt“.

Das Paul-Ehrlich-Institut listet auf seiner Website einige Gentherapeutika, die zwar DNS (Nukleinsäure) mit einem Vektor-Virus in Zellen einbringen, bei denen aber eine Integration in das Genom explizit ausgeschlossen wird, z.B. bei Zolgensma von Novartis. Somit umfasst die oben genannte Definition des Paul-Ehrlich-Instituts für Gentherapeutika auch Therapeutika, die nicht die Erbsubstanz verändern.

Impfstoffe gegen Krebs sind rechtlich als Gentherapeutika eingestuft

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Definition der Amerikanischen Gesellschaft für Gen- und Zelltherapie (ASGCT). Sie definiert Gentherapie als die „Einbringung, Entfernung oder Veränderung von genetischem Material eines Menschen“ mit dem Ziel, Krankheiten zu „behandeln“ oder zu „verhindern“.

In den FAQs erläutert die ASGCT ausdrücklich, dass das eingebrachte „genetische Material verändert, wie ein einzelnes Protein oder eine Gruppe von Proteinen durch die Zelle produziert wird“. Das ist eine Bestimmung, unter die auch die mRNA-Techniken fallen.

Tatsache ist, dass mRNA-Impfstoffe, die nicht gegen Infektionskrankheiten eingesetzt werden, etwa solche gegen Krebs, nicht nur medizinisch, sondern auch rechtlich als Gentherapeutika eingestuft sind. Dies ergibt sich beispielsweise aus der Stellungnahme des Ausschusses für neuartige Arzneimittel (CAT = Committee for Advanced Therapies) für das mRNA-Krebstherapeutikum von Biontech.

Ferner gelten auch andere Medikamente unstrittig als Gentherapeutika, obwohl sie das Genom nicht verändern. Ein Beispiel hierfür ist das sowohl vom Hersteller als auch von der amerikanischen Arzneimittelagentur FDA als „Gentherapeutikum“ beschriebene Produkt Luxturna zur Behandlung von angeborener Blindheit. Luxturna besteht aus einem cDNA-Konstrukt, welches das Genom des Patienten nicht verändert.

Begriff Gentherapie setzt zunächst keine Veränderung des Genoms voraus

Im Zuge der Pandemiebekämpfung entbrannte die Diskussion um den Status der Covid-Impfstoffe als Gentherapeutika auch in der Wissenschaft. Am 14. November 2022 veröffentlichte das Journal Human Gene Therapy einen Brief an den Herausgeber, in dem dafür votiert wird, endlich eine „klare Terminologie“ zu etablieren, die die „Ambiguität“ des Begriffs auflöse.

Die Ambiguität besteht darin, dass Gentherapie sowohl genomverändernde Substanzen umfasst als auch solche, die dies nicht tun. Das Kriterium der Einbringung von „genetischem Material in Zellen“ wird also als zu weit erachtet; es soll durch das Kriterium der Veränderung des Genoms ersetzt und so die Definition eindeutig gemacht werden.

Nach gebräuchlicher Definition und Verwendung setzt also der Begriff Gentherapie zunächst keine Veränderung des Genoms voraus. Vielmehr liegt Gentherapie immer schon dann vor, wenn es zur stabilen Expression eines Genprodukts (RNA oder Protein) aufgrund einer außerhalb des zellulären Genoms vorhandenen Nukleinsäuresequenz kommt. Bis auf Valneva und Nuvaxovid erfüllen alle in Deutschland verfügbaren Corona-Impfstoffe genau diese Bedingung; sie sind also ohne Zweifel als Gentherapeutika zu bezeichnen, auch wenn sie das chromosomale Erbgut im Normalfall nicht verändern.

Wunsch nach Akzeptanz der Impfstoffe

Der skizzierte Trend, die genbasierten Corona-Impfstoffe nicht nur rechtlich, sondern auch im wissenschaftlichen Diskurs aus der Klasse der Gentherapeutika auszuschließen beziehungsweise die Definition von Gentherapeutika mithilfe des Kriteriums der Genomveränderung einzugrenzen, hat einen überraschenden Grund: Die Ablehnung einer Einstufung der genbasierten Impfstoffe als Gentherapeutika erklärt sich durch den Wunsch nach ihrer Akzeptanz; die Bezeichnung der Covid-Impfstoffe als Gentherapeutika galt und gilt heute weiterhin als „Anti-Vaxxer“-Argument.

Die englische Wikipedia stellt diesen Zusammenhang neutral dar ; die deutsche Wikipedia dagegen handelt sich Widersprüche ein, wenn sie die „genetischen Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten“ nicht nur „arzneimittelrechtlich“, sondern auch sachlich von den Gentherapeutika ausschließt, da ja „das Genom nicht verändert“ werde.

Hinter dem Streben nach einer Verengung der Definition von Gentherapeutika anhand des Kriteriums der Genomveränderung verbirgt sich aber auch das handfeste Geschäftsinteresse der Pharmaindustrie. Denn die Prüfbedingungen für Gentherapeutika sind erheblich strenger und teurer als für herkömmliche Arzneimittel.

2009 erfolgte nach einer entsprechenden Stellungnahme der Pharmaindustrie die rechtliche Umdefinition, wonach „Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten keine Gentherapeutika“ sind. Der anders lautende Vorschlag des Paul-Ehrlich-Instituts von 2008, demzufolge genbasierte Impfstoffe den Regularien sowohl für konventionelle Impfstoffe als auch für Gentherapeutika unterliegen sollten und also doppelt zu prüfen gewesen wären, wurde dagegen fallen gelassen.

Rückkehr zur früheren Definition wäre für Konzerne geschäftsschädigend

Auskünfte der Pharmakonzerne an die US-Börsenaufsicht belegen ihr wirtschaftliches Interesse daran, dass genbasierte Impfstoffe von den Regularien für Gentherapeutika ausgenommen werden. So heißt es einerseits, dass „mRNA-Therapien als gentherapeutische Medizinprodukte klassifiziert worden sind“, aber andererseits, dass „unser Covid-19-Impfstoff derzeit nicht als Gentherapie eingestuft wird“ (unsere Kursivierung).

Die Pharmakonzerne sehen es als Gefahr an, dass die weite wissenschaftliche Definition von Gentherapeutika die rechtliche Ausnahme im Fall von genbasierten Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten wieder aushebeln könnte. Denn in diesem Fall würden Prüfungen nach den Standards für Gentherapie erforderlich werden, die einen starken Anstieg des Zeit- und Kostenfaktors bis zur Zulassung mit sich brächten. Die Rückkehr zur früheren Definition wäre geschäftsschädigend.

Die Konzerne äußern Befürchtungen, dass es zu solch einer Rückanpassung der rechtlichen an die weite medizinische Definition unter dem Druck einer negativen öffentlichen Meinung kommen könnte, etwa wenn Vorbehalte, die gegenüber „anderen Gentherapeutika“ bestehen, auf die neuen Impfstoffe übertragen würden. Gemeint sind unerwünschte Nebenwirkungen, wie sie etwa bei therapeutisch angewandter tatsächlicher Veränderung des Genoms beobachtet wurden, welche aber auf die mRNA-Stoffe nicht zutreffen sollen.

Pfizer-Dokumente bestätigen Ungereimtheiten bei Zulassungsstudie

Außerdem könnte, wie explizit in Modernas Bericht nachzulesen ist, eine öffentliche Wahrnehmung von Nebenwirkungen der mRNA-Präparate eine Revision der arzneimittelrechtlichen Einordnung mit Rückkehr zu den für Gentherapeutika geltenden hohen Sicherheitsstandards notwendig machen. Eine Verdrängung von Nebenwirkungen und Impfschäden aus der öffentlichen Wahrnehmung entspricht also dem Wunsch der Pharmaindustrie.

In den letzten Monaten erreichen die Öffentlichkeit vermehrt Meldungen, dass es, wie Elke Bodderas unlängst in der Welt schrieb, zu „Ungereimtheiten bei der Pfizer-Zulassungsstudie“ kam. Ungereimtheiten betreffen auch den Umgang mit schweren negativen Nebeneffekten – die durch fragwürdige Veränderungen bei den Patientengruppen reduziert wurden. Dieses Vorgehen wird durch die jüngste Auswertung der Pfizer-Dokumente bestätigt.

Die Auskünfte der Pharmakonzerne an die US-Börsenaufsicht belegen, dass es zunächst keine Zulassungsregularien für die neuen Präparate gab und diese erst entwickelt werden mussten. Hierbei spielte das Interesse an geschäftsgünstigen Zulassungsregeln eine Rolle. Könnte mit der heute nunmehr offiziell als „regulär“ bezeichneten Zulassung der mRNA-Covid-Impfstoffe eine Schnellstraße auch für zukünftige genbasierte Impfstoffe gebaut sein?

Und bei einer Verengung der Definition von Gentherapeutika auf Genomveränderung gleich auch für viele andere Medikamente, die „genetisches Material in Zellen einbringen“? Das sollte unter keinen Umständen geschehen – hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf.

Zulassungsprozess der Covid-Impfstoffe muss unabhängig geprüft werden

Fassen wir zusammen: Nach weiter wissenschaftlicher Klassifikation fallen genetische Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten ihrer Funktionsweise nach zunächst in die Kategorie Gentherapeutika. Sie sind nur der aktuellen Rechtslage nach von ihr ausgenommen. Die Notwendigkeit einer solchen „juristischen Fiktion“ an dieser Stelle belegt bereits, dass diese Stoffe der Sache nach Gentherapeutika sind.

Die Pharmaindustrie hat jedoch ein Interesse daran, dass diese Impfstoffe nicht als Gentherapeutika wahrgenommen werden, und befürchtet, dass die rechtliche Umdefinition möglicherweise wieder rückgängig gemacht werden könnte.

In der Wissenschaft ist aktuell eine Tendenz zu beobachten, diesem Wunsch der Pharmaindustrie entgegenzukommen und die Definition von Gentherapie über das Kriterium der Genomveränderung zu verengen. In dem Fall würden nicht nur die genetischen Covid-Impfstoffe, sondern zukünftig auch viele weitere genetische Medikamente in ihrer Zulassung nicht mehr den hohen Sicherheitsstandards von Gentherapeutika unterliegen müssen.

Wir sehen es als dringendes Gebot dieser Stunde, dass, auch in Anbetracht der wachsenden Zweifel an der versprochenen Sicherheit der mRNA-Impfstoffe, der Zulassungsprozess der genetischen Covid-Impfstoffe und die Rolle der Konzerne sowie der zuständigen Behörden in diesen Verfahren unabhängig geprüft werden.

Zu den Autoren: Prof. Dr. med. Paul Cullen ist Facharzt für Innere Medizin und für Laboratoriumsmedizin sowie klinischer Chemiker. Dr. Brigitte Röhrig ist Rechtsanwältin mit Schwerpunkt deutsches und europäisches Arzneimittelrecht. Dr. Jens Schwachtje ist Molekularbiologe und Ernährungswissenschaftler. Prof. Dr. Henrieke Stahls Spezialgebiet ist die Slawische Literaturwissenschaft.