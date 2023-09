New York -Im US-Bundesstaat New York bewegt ein Fall die Bevölkerung, von dem die State Police berichtet. Ein Lkw-Fahrer hat demnach am 14. Dezember beobachtet, wie auf der Straße in Cortland County zwei Hunde aus einem fahrenden Auto geworfen wurden.

Der Fahrer parkte sein Gefährt am Straßenrand und rettete die Tiere. Eines war so schwer verletzt, dass es getragen werden musste. Die eintreffenden Polizisten kümmerten sich um die Tiere, verbanden und wärmten den verletzten Beagle-Mix, der von den Einsatzkräften „Trooper“ getauft wurde. Der andere Hund wurde mit Keksen versorgt. Danach wurden die Tiere einer Schutzorganisation übergeben.

Die Polizei hofft, mit Hilfe einer am Lkw angebrachten Dashcam Hinweise auf den oder die Tierquäler zu bekommen. Sie sollen in einem schrottreifen SUV unterwegs gewesen sein. (red)

Das könnte Sie auch interessieren: