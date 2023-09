Palma -Gesundheitswünsche zum Geburtstag können floskelhaft klingen. Im Fall von Costa Cordalis dagegen sind sie dringend erwünscht: Der Sänger, der am Mai-Feiertag 75 Jahre alt wird, macht seit Wochen durch seine angeschlagene Gesundheit Schlagzeilen.

„Er hätte gerne gefeiert, aber er kann es noch nicht“, erklärte ein Freund der Familie am Dienstag dem „Express“. Cordalis war nach einem Schwächeanfall seit Wochen immer wieder in einem Krankenhaus in seiner Wahlheimat Mallorca behandelt worden. „Er ist jetzt gerade nicht mehr dort, sondern erholt sich zu Hause. Es geht ihm etwas besser, er ist auf dem Wege."

Mit Sohn Lucas, Daniela Katzenberger und Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein bei der Taufe von Enkelin Sophia dpa

Dass Cordalis eine größere Anteilnahme genießt als viele andere Schlagerstars aus den 70er Jahren, liegt an seinem Evergreen „Anita“ – und an seinem Erfolg als RTL-Dschungelkönig. Und auch an der Hochzeit seines Sohn Lucas mit TV-Sternchen Daniela Katzenberger, die sich in diversen Reality-Formaten samt der kleinen Tochter Sophia begleiten lassen. Diese Kombination eröffnete dem Sänger noch einmal ein ganz neues Publikum.

Costa Cordalis beim Hantelstemmen 1976 dpa

Cordalis kam am 1. Mai 1944 als Konstantinos Kordalis in Griechenland zur Welt. Mit 16 Jahren ging er nach Deutschland. In Frankfurt lernte er Deutsch und begann ein Studium. Seine Sängerkarriere lief zunächst schleppend an, bis er 1976 jenes Lied veröffentlichte, bei dem vielen schon die vier Wörter „ich fand sie irgendwo“ ausreichen, um „allein in Mexiko“ weiterzusingen.

„Anita“ ist bis heute der größte Erfolg von Costa Cordalis und einer der bekanntesten deutschen Schlager überhaupt. Mit dem Lied wurde der Sänger zum Lieblings-Griechen der Deutschen, in West wie in Ost. Auch in der DDR trat Cordalis auf. Nach einem Auftritt habe ihn Stasi-Chef Erich Mielke umarmt und gesagt, „Costa, das machen wir für den Frieden!“, schrieb Cordalis in seiner Autobiografie.

Doch so erfolgreich er war, so abrupt stürzte er nach mehreren Millionen verkauften Platten ab: Mit dem Aufkommen der Neuen Deutschen Welle Anfang der 80er Jahre flachte seine Sängerkarriere ab. Cordalis nahm in der Folge für sein Heimatland Griechenland an der Nordischen Skiweltmeisterschaft teil, veröffentlichte weiter trotz ausbleibender Hits unverzagt Lieder.

Zu seinem Glücksfall wurde das RTL-Dschungelcamp. Wenige Jahre nach einer Privatinsolvenz wegen Steuerschulden wurde Costa Cordalis 2004 der erste Dschungelkönig. Mit seiner Frau Ingrid zog er ein Jahr später nach Mallorca, wo er seitdem vor dem jungen Partypublikum auftritt. (afp, red)