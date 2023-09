Kleiner Trost für Marco Reus: Der Nationalspieler, der nicht an der EURO 2016 aufgrund einer Verletzung teilnehmen kann, wird auf dem Cover des Videospiels „FIFA 17“ zu sehen sein. Zum ersten Mal seit vier Jahren ziert nicht mehr ein Foto des fünfmaligen Weltfußballers Lionel Messi vom FC Barcelona die Verpackung der Fußball-Simulation. Die Entwickler von EA Sports veröffentlichten in der Nacht zum Dienstag den Trailer zum neuen Spiel, das am 29. September erscheint.

Neben dem Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, der verletzungsbedingt die Europameisterschaft in Frankreich verpasste, sind noch drei weitere Stars zu sehen: James Rodriguez (Real Madrid), Eden Hazard (FC Chelsea) und Anthony Martial (Manchester United). (dpa)