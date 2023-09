Aalen -Ein Hund ist im baden-württembergischen Crailsheim aus dem Tierheim weggelaufen und in der Dusche des Polizeireviers gelandet. Der Polizei wurde nach eigenen Angaben am Dienstag gemeldet, dass ein kleiner brauner Hund aus dem Tierheim entlaufen sei. Am Mittwochmorgen stand ein Beamter in der Dusche des Reviers, als er „plötzlich etwas Flauschiges“ an seinen Beinen spürte, wie es hieß. Der Hund hatte ohne ersichtlichen Grund mehrere Kilometer aus dem Tierheim bis in den Keller des Reviers zurückgelegt. Die Polizei interpretierte dies scherzhaft als Wunsch des Tiers, nach einem kleinen Ausflug „von der Polizei wieder nach Hause chauffiert“ zu werden. (afp)