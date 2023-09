Madrid -Superstar Cristiano Ronaldo (31) hat über sein Management sein zu versteuerndes Einkommen für 2015 mit 227,2 Millionen Euro angegeben. Der portugiesische Fußball-Europameister reagierte damit auf die jüngst aufgekommenen Vorwürfe der Steuerhinterziehung durch Football Leaks.



Angeblich soll sein Einkommen von 2015 bereits vom spanischen Finanzamt abgesegnet worden sein. Die Einnahmen von Ronaldo außerhalb Spaniens beliefen sich auf 203,7 Millionen Euro, innerhalb Spaniens strich der Torjäger der Königlichen weitere 23,5 Millionen Euro ein.



„Dieses Dokument bestätigt, dass die spanischen Steuerbehörden Kenntnis von allen Einkünften Cristiano Ronaldos haben. Ab jetzt wird es kein weiteres Statement von unserer Seite zu diesem Fall geben“, hieß es in der Stellungnahme der Management-Firma Gestifute.



Cristiano Ronaldo streitet alles ab

Ronaldo war vorgeworfen worden, rund 150 Millionen Euro an Einnahmen für persönliche Bildrechte auf den Britischen Jungferninseln versteckt zu haben. Ronaldo selbst hatte im portugiesischen Fernsehen zu den Anschuldigungen nach dem Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund (2:2) am Mittwoch erklärt: „Sie glauben, ich sei besorgt? Ich habe nichts zu befürchten, und ich fürchte nichts“, sagte der Real-Star, der seit 2009 in der spanischen Hauptstadt beim Champions-League-Sieger spielt. (sid)

