Cristiano Ronaldo ist Vater von Zwillingen geworden

Lissabon -Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo ist laut Medienberichten Vater von Zwillingen geworden. Wie der portugiesische Fernsehsender SIC am Samstag berichtete, brachte eine Leihmutter an der US-Westküste die Babys am 8. Juni zur Welt.

Es handle sich um ein Mädchen namens Eva und einen Jungen namens Mateo. Der 32-Jährige hatte wenige Tage zuvor mit seinem Fußballclub Real Madrid das Finale der Champions League gewonnen. Der Stürmer hat bereits einen im Juni 2010 geborenen Sohn.

Cristiano Jr. auch von Leihmutter ausgetragen?

Auch Cristiano Junior soll von einer Leihmutter an der US-Westküste ausgetragen worden sein - Ronaldo hat das nie bestätigt. Anfang März hatte bereits das britische Boulevardblatt „The Sun“ berichtet, der Portugiese werde Vater von Zwillingen. Ronaldos aktuelle Freundin ist das spanische Model Georgina Rodriguez. (afp)

