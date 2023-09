Frankfurt -Der Demonstrationszug zum Christopher Street Day (CSD) hat sich am Samstagmittag in Frankfurt bei freundlichem Wetter und Sonnenschein planmäßig auf den Weg gemacht. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, beteiligten sich unter dem Motto „Liebe gegen Rechts“ bis zu 1500 Teilnehmer am dem bunten Zug. Entlang der Route vom Römerberg bis zur Konstablerwache hätten sich außerdem bis zu 8000 Zuschauer eingefunden.

Ernstere Stimmung als sonst

CSD-Sprecher Joachim Letschert berichtete angesichts des Anschlags im französischen Nizza und des Putschversuchs in der Türkei von einer ernsteren Stimmung. „Uns hat aber natürlich auch das, was vor einigen Wochen in Orlando passiert ist, sehr betroffen gemacht“, sagte er. Dort hatte im Juni ein Schütze in einem Nachtclub für Schwule und Lesben 49 Menschen getötet und 53 verletzt. Am Freitagabend habe es an der Konstablerwache eine Gedenkminute für die Opfer gegeben, berichtete Letschert weiter.

Dort werden am Nachmittag auch mehrere Politiker erwartet, darunter der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt. Der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel bezeichnete in einer Mitteilung das Benennen und Brandmarken von Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung als „eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe aller demokratischen Parteien“.

Schweigeminute am Abend

Am Abend ist an der Konstablerwache die inzwischen traditionelle Schweigeminute für all diejenigen geplant, die nicht mehr dabei sein können. Mit Reden, Gedichten, Musik und Luftballons soll auch auf die Ängste und das Stigma hingewiesen werden, mit denen Menschen mit AIDS und HIV häufig leben müssen. (dpa)