Berlin -Wann immer die Rede davon ist, dass die Polizei bei Verhören die Taktik „guter Bulle, böser Bulle“ anwendet, stellt sich ja die Frage: Funktioniert die wirklich – obwohl sie ja jeder kennt? Das politische Pendant ist derzeit zu besichtigen: An diesem Mittwoch kommen die Spitzen von Union und SPD zusammen, um die Sondierungen ab Ende der Woche vorbereiten sollen – und prompt senden CDU und CSU höchst unterschiedliche Signale an den potenziellen Juniorpartner.

Offenkundig, um sich bei der eigenen Wählerschaft zu profilieren und wohl auch, um die Preise für eine Koalition hochzutreiben, gibt die CSU-Landesgruppe im Bundestag den bösen Bullen – und nutzt ihre Neujahrsklausur zur ohnehin traditionellen politischen Krawallmache. Wenn sie von Donnerstag an im bayrischen Kloster Seeon tagt, will sie etwa Forderungen für eine verschärfte Asylpolitik beschließen.

Unterschiedliche Ansichten beim Thema Flüchtlinge

„Damit Deutschland nicht weiter Anziehungspunkt für Flüchtlinge aus der ganzen Welt ist, wollen wir die Sozialleistungen für Asylbewerber kürzen“, erklärte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Deutschland zahle mit die höchsten Sozialleistungen in Europa und setze falsche Anreize. Bislang erhalten Asylbewerber in den ersten 15 Monaten einen Grundbedarf erstattet, danach werden die Leistungen auf Sozialhilfeniveau angehoben. Die CSU will die Absenkung um fast zwei Jahre zu verlängern.

Die SPD-Forderungen nach einer Bürgerversicherung im Gesundheitswesen und nach dem Ende des Kooperationsverbotes in der Bildung will sie strikt zurückweisen, ebenso die von der SPD propagierte Abkehr vom Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Rüstungsausgaben aufzuwenden. Zudem tritt erneut Ungarn Regierungschef Viktor Orban in Seeon auf, ein lautstarker Kritiker der schwarz-roten Flüchtlingspolitik.

Die Groko ist noch in weiter Ferne

Die SPD hört die Signale – und reagiert verschnupft: „Die CSU muss sich entscheiden, ob sie ihrem Klausur-Stammgast – dem Autokraten Viktor Orban – gefallen oder Politik für die Bundesrepublik machen will“, sagte SPD-Bundesvize Ralf Stegner dieser Zeitung. „Mit täglich neuen Maximalforderungen verhilft man Sondierungsgesprächen nicht zum Erfolg“, so Stegner. „Für die SPD ist klar, dass wir zu den humanitären Verpflichtungen des Asylrechts und der Genfer Flüchtlingskonvention stehen und dass eine milliardenschwere Aufrüstung mit uns nicht machen ist.“

Auch sein hessischer Vorstandskollege Thorsten Schäfer-Gümbel betonte, eine neue große Koalition sei nicht ausgemacht. Und Juso-Chef Kevin Kühnert beharrte am Dienstag auf dem Nein der SPD-Jugend zur GroKo. Gerade die Abschaffung der Zweiklassenmedizin sei ein zentrales Anliegen der SPD.

Kramp-Karrenbauer gibt den guten Bullen

Den guten Bullen in der Union gibt derweil etwa die Ministerpräsidentin des Saarlands, Annegret Kramp-Karrenbauer: In der Debatte um die Abschiebung von kriminellen minderjährigen Flüchtlinge dürfe es keine pauschalen Forderungen geben, sagt sie. Abschiebungen könne man oft nicht ad hoc forcieren, wegen „sehr hoher Hürden“.

Auch CDU-Bundesvize und NRW-Regierungschef Armin Laschet funkt Versöhnliches: Beim strittigen Thema Familiennachzug schlug er eine Härtefallklausel vor. So könnte der Nachzug für reine Kriegsflüchtlinge ausgesetzt bleiben, in Notlagen aber dennoch gewährt werden. Sowohl SPD, als auch CSU hatten Kompromissbereitschaft in diesem Sinn angedeutet.