Von München -Als einziger Gast der CDU sitzt an diesem Freitag Unions-Fraktionschef Volker Kauder auf dem CSU-Parteitag. Das Fernbleiben der CDU-Chefin ein Jahr vor der Bundestagswahl ist denn doch ein bemerkenswerter Vorgang. Auch wenn es Ärger zwischen den Schwesterparteien gab, ein Gastauftritt war stets eine Selbstverständlichkeit. Dazu kommt: Rosig ist die Lage der CSU nicht: Die letzte Umfrage sieht sie bei 44 Prozent – als Wahlergebnis würde dies den Verlust der absoluten Mehrheit in Bayern bedeuten. 16 Prozent der CSU-Wähler sprechen sich zudem dafür aus, dass ihre Partei künftig in Bayern in einer Koalition regiert.

CSU-Chef Horst Seehofer, der es sich so mit Merkel verscherzt hat, formuliert es so: „Es wird für die CSU wieder einmal ein existenzieller Wahlkampf.“ Über 100 Minuten redet er. Zunächst das Wohlfühlprogramm: ausführliches Lob der eigenen Leistung und Durchsetzungskraft: „Die CSU ist stark und sie setzt das, was sie will, durch“ und: „Wir können es besser und wir machen es besser.“

Eine Partie, die weiß, was die Bevölkerung will

Seehofer erwähnt Länderfinanzausgleich, Erbschaftssteuer und die Pkw-Maut. Dabei wird die EU den CSU-Vorschlag deutlich korrigieren. Seehofer erklärt die CSU zur einzigen Partei, die weiß, was die Bevölkerung so will. Dann, nach etwa einer Stunde, kommt er zur Flüchtlingspolitik und dabei mischt er Angriff mit Reue. Der Punkt Angriff nimmt den größeren Raum ein. Er kritisiert das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen, nennt die Schließung der Balkanroute als zentralen Wendepunkt in der Flüchtlingspolitik und fügt hinzu: „Wir können uns nicht für alle Zeit darauf verlassen, dass andere Länder unsere Arbeit machen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Einige Zeit verwendet Seehofer auch darauf, zu betonen, dass die CSU garantiert nicht „inhuman und unchristlich“ sei. Dann folgt eine Art Einlenken, zumindest in der Form: Im vergangenen Jahr hat Seehofer Merkel auf dem Parteitag abgekanzelt. Es sei „ein grober politischer Fehler“, einen Dissens auf einer Bühne aufzuführen. „Ich habe da so meine Erfahrung“, sagt Seehofer und blickt über die Schulter zu einer imaginären Merkel. „Es ist nicht verkehrt, wenn man in höherem Alter klüger wird“, sagt Seehofer.

Mehrfach betont er, er diskutiere mit der Kanzlerin nun sachlich, über Obergrenzen für Flüchtlinge und Abschiebungen. Er garantiere: „Ich werde in dieser Frage die Seele der CSU nicht verkaufen.“ Auf diese Weise könne die Union die nächsten Wahlen gewinnen – mit der CSU „als Bollwerk gegen die Linksfront“.