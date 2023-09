Berlin -Horst Seehofer geht einfach nicht. Er sitzt vor einer blauen Wand in seiner Parteizentrale. Fast zwölf Stunden hat er jetzt konferiert, es ist nach 23 Uhr, nun ist auch noch die Pressekonferenz zu Ende. Seehofer bleibt sitzen. „Schade, einfach schade“, sagt er. Und dann fängt er wieder an. Es gibt noch eine Pressekonferenz nach der Pressekonferenz. Es ist häufiger so, dass Seehofer kein Ende findet.

An diesem Abend mischen sich Mitteilungsbedarf möglicherweise mit etwas Rest-Adrenalin aus der Woche, an dem in Berlin die Jamaika-Sondierungen gescheitert sind und von einem Tag, der sein politisches Ende hätte bedeuten können. Ein wenig Rührseligkeit ist auch dabei, vielleicht weil das politische Ende dann doch immer noch nahe scheint.

Seehofer macht keine klare Ansage

Mitten in der Nacht also präsentiert Seehofer Andeutungen in die eine, und dann in die andere Richtung. Er warnt vor „Wischiwaschi“ (bei CSU-Positionen) und „Ätschibätschi“ (in Verhandlungen). Dabei ist der ganze Tag mal wieder so ein Wischiwaschi.

Er hätte etwas loswerden können an diesem Tag: Er hätte sagen können, wie er sich seine politische Zukunft vorstellt, ob und wann er den Parteivorsitz und das Ministerpräsidentenamt abgibt und wen er sich als Nachfolger vorstellt. „Am Abend wird alles klar sein“, hat er noch mittags behauptet. Am Abend war dann wie so oft doch nichts klar, außer: Es wird eine Kommission eingesetzt.

Den Dauerstreit um die Macht in der CSU und in der Staatskanzlei sollen nun andere lösen - die ehemaligen Parteivorsitzenden Theo Waigel und Edmund Stoiber, sowie die Vize-Parteichefin Barbara Stamm sollen mit allen Beteiligten sprechen und dann einen Vorschlag machen.

Die Konkurrenz sägt an seinem Stuhl

Wenn Seehofer seinen Abschied einleiten wird, ist das ein einigermaßen eleganter Weg: Er würde sich nicht seinem Konkurrenten Markus Söder beugen, sondern der Empfehlung einer Truppe Altvorderer. Wie die Sache ausgeht ist offen: Stoiber hat Söder stets gefördert, Stamm gilt als Gegner des karrierebewussten Nürnbergers. Ex-Bundesfinanzminister Waigel steht irgendwo dazwischen. Es beraten also ein Mann mit bundespolitischer Erfahrung, eine Frau mit Aversion gegen Falschspieler und Stoiber, der Meister der langen, in sich verschlungenen Sätze. „Die setzen sich nicht hin und sagen: Wunderschön, dass wir hier einen Kaffee kriegen – wir machen, was Du willst“, sagt Seehofer.

Die Frage ist: Was will Seehofer denn eigentlich? Außer Söder verhindern? Söder präsentiert sich sehr gut gelaunt an diesem Tag, aber das machen auch andere Ilse Aigner zum Beispiel und Manfred Weber, die beide als Söder-Alternativen gehandelt werden. Söder ist allerdings der einzige, der in den ZDF-Abendnachrichten behauptet, es gebe keine Lagerbildung in der CSU. Er wird nicht einmal rot dabei.

Liebäugelt Seehofer mit Berlin?

Seehofer hat an diesem Tag auch mit Söder gesprochen, vielleicht hat es geholfen, dass er zuvor wochenlang mit den Grünen und der FDP in Jamaika-Verhandlungen gesessen ist. Bei diesen Verhandlungen habe er wirklich viel gelernt, sagt Seehofer. Er schweift ab und zu mal ab an diesem Abend. Er habe also gelernt, wie gut es sei, sich in andere hineinzuversetzen. „Das zu erleben, sich menschlich verstehen, sich näherzukommen - ein unverzichtbarer Gewinn“, schwärmt Seehofer. Gerade heute habe er noch der Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt eine SMS geschrieben: „Ich möchte die Zeit nicht missen.“ Es klingt da eine tiefe Sehnsucht durch nach Berlin.

Geht Seehofer als Minister in die Hauptstadt? „Kann sein, kann nicht sein“, sagt er und betont, dass er in einer Jamaika-Koalition ja vieles hätte werden können, aber nichts zugesagt habe. Es gab das Gerücht, er wolle seine Ämter aufgeben. Stimmt das? „Nein“, sagt Seehofer. Es gebe noch keine Entscheidung.

Wenige warme Worte für Söder

An Söder hat Seehofer nicht geschrieben, dass er die Zeit mit ihm nicht missen möchte. Er weist aber darauf hin, dass er diesen Minister gerade noch diese Woche gelobt hat, für ein Wohnungsbauprogramm. „Eine sehr gute Sache, Markus“, habe er da gesagt. Das bedeute nicht, dass man nun „ein Herz und eine Seele“ sei, schiebt Seehofer schnell noch hinterher – nicht dass jemand das Lob als Söder-PR versteht.

Irgendwann sind dann wirklich alle ermattet. „Der Herr sei mit euch“, sagt Seehofer. Und fragt er seine Mitarbeiter: „Ist die Autobahn frei?“ Er fährt noch nach Hause nach Ingolstadt. Bis übernächsten Montag will die CSU ihr Personalstreit lösen. Wird das gelingen? „Wir werden sehen. Der ernsthafte Wille ist da“, sagt Seehofer. Er klingt wie vor den Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition, aber er spricht nur über seine eigene Partei.