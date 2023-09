New York -Dem US-Schauspieler Cuba Gooding Jr wird ein sexueller Übergriff zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft von New York beschuldigte den Oscar-Gewinner am Donnerstag, eine Frau unsittlich berührt zu haben.

Gooding, der die Vorwürfe entschieden zurückweist, begab sich in ein Polizeirevier. Sein Anwalt sagte, der aus Filmen wie „Boyz n the Hood“ und „Jerry Maguire“ bekannte Schauspieler werde auf nicht schuldig plädieren.

Video soll Unschuld beweisen

Medienberichten zufolge wirft eine Frau dem 51-Jährigen vor, ihr am Wochenende in einer Bar in Manhattan an die Brust gegriffen zu haben. Gooding wies dies gegenüber dem Promi-Portal „TMZ“ zurück. Es sei „nichts“ passiert. „Ich traue dem System. Es gibt eine Aufnahme, die zeigt, was wirklich passiert ist.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Sein Anwalt Mark Heller sprach von einem „Video“. „Herr Gooding hat in keinster Weise unangemessen gehandelt. Nichts in dem Video könnte auch nur als zweideutig angesehen werden.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Oscar als bester Nebendarsteller

Gooding hatte 1991 in dem Teenager-Drama „Boyz n the Hood“ des kürzlich verstorbenen Regisseurs John Singleton seine erste große Rolle. Für seine Darstellung eines Football-Spielers in „Jerry Maguire“ gewann er 1997 einen Oscar als bester Nebendarsteller.

Gute Kritiken erhielt er für die Serie „The People vs O.J. Simpson: American Crime Story“, in der er die Football-Legende O.J. Simpson verkörpert. (afp)