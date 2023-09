Für die einen ist es ein Segen, für die anderen ein Fluch: scharfes Essen. Bei feurigem Essen handelt es sich um eine zweischneidige Angelegenheit. Scharfmacher können positive Auswirkungen haben, aber in zu hohen Dosierungen auch gesundheitsschädlich sein.

Was macht Essen eigentlich scharf?

Scharf ist nicht gleich scharf. So ist für die Schärfe in Chilischoten und Paprika etwa der Stoff Capsaicin verantwortlich, in Pfeffer ist es Piperin, Allicin in Knoblauch, Gingerol in Ingwer und Senföl in Meerrettich und Senf. Dabei erregen die Scharfmacher die Nerven in der Mundschleimhaut, die für die Wahrnehmung von Wärme und Schmerz zuständig sind, wie der Infodienst „Landwirtschaft- Ernährung“ des Landes Baden-Württemberg auf einer Übersichtsseite zum Thema erklärt: „Schärfe ist also keine Geschmackart, wie salzig, süß, bitter, sauer oder umami, sondern eine Schmerzreaktion.“

Kann man Schärfe messen?

Ja, mittels der so genannten Scoville-Einheit kann man Schärfe messen. Dabei gibt die Einheit an, wie viel Milliliter Wasser man braucht, um die Konzentration so zu verdünnen, dass sie gerade noch scharf schmeckt. Zum Vergleich: Eine Gemüsepaprika hat einen Schärfegrad von 0 bis zehn Scoville - Tabasco dagegen schon einen Schärfegrad von 2500 bis 8500 Scoville und reines Capsaicin sogar 16 Millionen, wie der Infodienst in einer Tabelle veranschaulicht.

Sind feurige Gerichte per se ungesund?

Nein, scharfes Essen hat durchaus auch positive Aspekte: So werden durch den Schmerzreiz, den scharfes Essen verursacht, Endorphine ausgeschüttet - also Hormone, die glücklich machen. Verschiedenen Studien zufolge hat der Scharfmacher Capsaicin in Chilischoten auch positive Auswirkungen auf das Herz. Außerdem senkt er den Cholesterinwert. Seine gefäßerweiternde Wirkung sorgt für eine bessere Durchblutung. Davon profitieren etwa auch die Schleimhäute, wodurch das Geschmacksempfinden verstärkt wird. Und: Der Scharfmacher kurbelt die Verdauung an.

Essen, das die Immunabwehr stärkt

Vitamin A Das Vitamin schützt sowohl unsere Haut als auch die Abwehrkräfte. Bei einem Mangel sind viele Immunzellen weniger aktiv. Tierische Produkte wie Milch, Eier und Leber sind gute Vitamin-A-Lieferanten. Auch über Obst und Gemüse wie Aprikosen, Spinat und Grünkohl kann der Körper Vitamin A aufnehmen. Darüber hinaus gehört Vitamin A wie die Vitamine E und C zu den Antioxidantien, die verschiedene positive Wirkungen auf den Körper haben. dpa Lizenz

Vitamin C Mit Vitamin C lässt sich die Immunabwehr stärken, wurde jahrelang propagiert. Mittlerweile haben Forschungen ergeben, Vitamin C vorbeugend eingenommen bringt nichts. Erst bei einer Erkältung kann Vitamin C die Beschwerden etwas lindern. Wenn man schon schnieft lohnt es sich also, Kiwis zu löffeln oder eine heiße Zitrone zu trinken. Auch Brokkoli und rote Paprika haben einen hohen Vitamin-C-Anteil. dpa Lizenz

Vitamin E Das Vitamin steckt vor allem in Pflanzenölen und Nüssen und ist ein wichtiger Schutz für die Zellmembranen. Ein Vitamin-E-Mangel stört die Funktion vieler Immunzellen. Empfohlen wird ein Tagesbedarf von etwa 12 Milligramm. Der steckt zum Beispiel in rund 50 Gramm frischen Haselnüssen oder knapp 20 Gramm Sonnenblumenöl. dpa Lizenz

Vitamin D Das Vitamin schützt vor Erkältungskrankheiten. Es wird vor allem in der Haut gebildet, wenn UV-Strahlen auf sie treffen und aktiviert die Abwehrkräfte im Körper. Das passiert natürlich eher im Sommer. Die kurzen und dunklen Wintertage führen dagegen schnell zu einem Vitamin-D-Mangel, der uns anfälliger macht. Doch auch über die Nahrung kann der Körper das Vitamin aufnehmen. Es steckt in Fisch, aber auch Pilze und Avocados sind gute Lieferanten. dpa Lizenz

Vitamin B6 Das Vitamin hilft bei der Antikörperproduktion und reguliert das Immunsystem. Es ist in tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Gute Vitamin-B6-Lieferanten sind zum Beispiel Weizen, Reis und Hirse, aber auch Bananen und Fisch, etwa Sardinen. dpa Lizenz

Selen Das Spurenelement stärkt die Abwehrkräfte und schützt den Körper vor den zellschädigenden freien Radikalen. Das Spurenelement kann nur über die Nahrung aufgenommen werden. Selenhaltige Lebensmittel sind zum Beispiel Fisch, Fleisch aber auch Getreideprodukte und Sesam. dpa Lizenz

Zink Auch Zink ist ein wichtiges Spurenelement, um die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken. Durch einen Mangel an Zink kommt es schneller zu Infekten und auch die Haut kann anfälliger für Entzündungen sein. Empfohlen werden etwa 7 Milligramm Zink pro Tag. Die stecken etwa in 300 Gramm Vollkornbrot oder in 140 Gramm Hartkäse. dpa Lizenz

Sulfide Auch Sulfide gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen. Diese schwefelhaltigen Verbindungen stecken vor allem in Knoblauch kommen aber auch in Zwiebeln und Lauch vor. Sulfide können in vielerlei Hinsicht einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben. Sie wirken zum Beispiel antimikrobiell und entzündungshemmend. Dadurch könnten sie Infektionskrankheiten wie Erkältungen vorbeugen oder bei ihrer Bekämpfung helfen. dpa Lizenz

Ungesättigte Fettsäuren Fette sind die Energielieferanten für den Körper. Daneben sind sie wichtig, weil nur durch Nahrungsfette die wichtigen Vitamine A, D und E vom Körper aufgenommen werden können. Darüber hinaus werden Fettsäuren für den Aufbau von Zellen benötigt und regulieren den Fettstoffwechsel. Die guten, ungesättigten Fettsäuren stecken etwa in Sonnenblumen- und Olivenöl aber auch in Walnüssen. (Bild: dpa) Lizenz

Warum wird in heißen Regionen so scharf gegessen und wann ist Schärfe gesundheitsgefährdend?

Scharfe Schote: Für das Feuer in der Chili ist der Stoff Capsaicin verantwortlich. dpa-tmn Lizenz

Warum wird in heißen Regionen oft scharf gegessen?

Capsaicin regt auch die Schweißbildung an und sorgt für Hitzewallungen. Diesen Effekt machen sich Menschen in heißen Regionen wohl zu Nutze: So werde durch das Schwitzen die Körpertemperatur gesenkt und der Körper abgekühlt, schreibt der baden-württembergische Ernährungs-Infodienst: „In Mexiko und Thailand werden täglich zwischen 25 bis 200 Milligramm Capsaicinoide durch den Verzehr von Chilis aufgenommen.“

Zum Vergleich: In Mitteleuropa liegt die durchschnittliche Aufnahme demnach bei lediglich 1,5 Milligramm pro Tag. Hinzu kommt: Capsaicin hat eine antibakterielle Wirkung. Ein weiterer Grund, warum es in heißen Regionen so beliebt ist: So wird bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln die Entwicklung von Mikroorganismen gehemmt.

Wann ist Schärfe gesundheitsgefährdend?

Lebensmittel mit sehr hohen Capsaicin-Gehalten können der Gesundheit schaden, warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung in einer Stellungnahme aus dem Jahr 2011. Allerdings: Chilifrüchte und scharfe Speisen, beispielsweise der traditionellen afrikanischen, arabischen, südamerikanischen oder asiatischen Küche, seien „im Rahmen des international üblichen Verzehrs nicht mit akut gesundheitsschädigenden Wirkungen verbunden.“ Demnach können Erwachsene bei einer Mahlzeit maximal eine Dosis von fünf Milligramm Capsaicin pro Kilogramm Körpergewicht vertragen. So könne ein 60 Kilogramm schwerer Erwachsener 300 Milligramm Capsaicin während einer Mahlzeit zu sich nehmen.

Bei „übermäßig hohem Verzehr“, so das Bundesinstitut seien allerdings „ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigungen“ beobachtet worden: „wie Schleimhautreizungen, Übelkeit, Erbrechen oder Bluthochdruck“. Es sei jedoch nicht bekannt, in welchen Mengen die Betroffenen Capsaicin zu sich genommen hatten. Das Institut warnt deshalb vor so genannten „Scharfess-Wettbewerben“.

Manchmal sind auch allergisch bedingte Unverträglichkeiten der Grund für körperliche Beschwerden. Wer einen empfindlichen Magen hat, sollte scharf Gewürztes nur mit Vorsicht genießen, warnt der baden-württembergische Infodienst: Magenschmerzen, Durchfall oder Sodbrennen könnten die Folge sein. Kinder sollten gar keine Chiliprodukte zu sich nehmen, da sie besonders empfindlich auf Schärfe reagieren. Bei kleinen Kindern soll es sogar zu schweren Vergiftungen gekommen sein. (rer)

Lebensmittel, die glücklich machen

Schokolade Die Süßigkeit steht symbolisch für Lebensmittel mit stimmungsaufhellender Wirkung. Schokolade enthält neben Zucker (Kohlenhydrate) und Fett auch den Eiweißbaustein Tryptophan. Dieser wird für die Herstellung von Serotonin verwendet, das als Glückshormon bezeichnet wird. Der Botenstoff wirkt stresssenkend und entspannend. Diese Wirkung trete allerdings nicht unmittelbar nach dem Verzehr ein, merken Kritiker an. Sie vermuten, hinter dem Glücksgefühl durch Schokolade steckt eher ein Belohnungseffekt. dapd Lizenz

Kaffee Koffein hat eine belebende Wirkung. Es regt das zentrale Nervensystem an, steigert die Herztätigkeit und erhöht leicht den Blutdruck. Dadurch verbessert Koffein Konzentration und Leistungsfähigkeit und hebt die Stimmung. Bei regelmäßigem Kaffeegenuss setzt allerdings ein Gewöhnungseffekt ein. dapd Lizenz

Tee In schwarzem und grünem Tee steckt ebenfalls Koffein (Teein bezeichnet den gleichen Wirkstoff). Es senkt zum Beispiel auch den Spiegel des schlaffördernden Hormons Melatonin und aktiviert dadurch den Gegenspieler Serotonin. dpa Lizenz

Kakao Kakao und Schokolade enthalten Theobromin, eine mit dem Koffein verwandte, ebenfalls anregende Substanz und in geringen Mengen auch Koffein. Mit etwa 500 bis 600 mg Theobromin und bis zu 110 mg Koffein steckt in Halbbitterschokolade die höchste Dosis der natürlichen Stimmungsaufheller. dpa Lizenz

Nudeln Auch Spaghetti und Co. wird gemeinhin nachgesagt, dass sie gute Laune machen. Das liegt an ihrem hohen Anteil an Kohlenhydraten. Gleiches gilt für Kartoffeln, Reis und Getreideprodukte. Es empfiehlt sich jeweils die Vollkornvariante zu wählen. Bei Vollkornprodukten setzt sich der Zucker langsamer frei, und der Blutzuckerspiegel steigt nicht so schnell an. Dadurch wird über einen längeren Zeitraum Tryptophan freigesetzt, das im Gehirn Serotonin bilden kann. Außerdem wirkt sich ein ausgeglichener Blutzuckerspiegel positiv auf die Stimmung aus. dpa Lizenz

Fisch Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren regen nicht nur unser Herz-Kreislauf-System an, sie tun auch etwas für die gute Laune. Studien haben ergeben, dass Patienten mit Depressionen, die mehrere Wochen Omega-3-Fettsäure-haltiges Fischöl bekamen, weniger an ihren Beschwerden litten. Die ungesättigten Fettsäuren sind wichtige Bausteine für die Zellmembranen unserer Körperzellen, auch der im Gehirn. Sie stecken vor allem in fettem Fisch wie Lachs, Makrele oder Hering. Lizenz

Öl Omega-3-Fettsäuren scheinen ebenfalls einen guten Einfluss auf den Stoffwechsel und die Produktion von Serotonin zu haben. So wurde beobachtet, dass ein niedriger Serotoninspiegel oft mit einem Mangel an Omega-3-Fettsäuren zusammenhängt. Zu den dreifach ungesättigten Fettsäuren zählt auch die alpha-Linolsäure. Sie steckt besonders reichlich in Walnuss-, in Raps- und in Leinöl. dpa Lizenz

Chili und Co. Auch scharf macht glücklich. Der Genuss von Chili, Peperoni, Pfeffer, Ingwer, Meerrettich oder Senf kann ein Glücksgefühl auslösen. Die scharfen Stoffe reizen die Nervenzellen im Mund, die für das Schmerzempfinden verantwortlich sind. Die Mundschleimhaut wird stärker durchblutet und erwärmt. Durch den Schmerz schüttet der Körper Endorphine, sogenannte Glückshormone, aus. Diese betäuben nicht nur den Schmerz, sondern wirken auch entspannend, vertreiben Stress und heben so die Stimmung. dpa Lizenz

Vitamin B Auch Vitamine können gute Laune machen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Patienten mit depressiven Verstimmungen häufig nicht ausreichend mit Vitamin B1 (z. B. Schweinefleisch, Vollkorn), Vitamin B6 (z. B. Bananen, Kartoffeln) und Folsäure (z. B. Spinat und Brokkoli) versorgt waren. Auch eine schlechte Versorgung mit dem Vitamin B12 (z. B. Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte) kann die Stimmung trüben. dpa Lizenz