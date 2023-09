Berlin -James Bond wäre heute ein Nerd. Säße nicht am Steuer eines Aston Martin, sondern den ganzen Tag am Computer. Jagte Gangster nicht mit Handfeuerwaffen, sondern per Tastatur. Denn Spione und Kriminelle verlagern ihre Aktivitäten zunehmend in den digitalen Raum, hacken Unternehmen und Behörden, erpressen Geld, stehlen Identitäten, klauen Ideen. Ein Superagent des Jahres 2017 müsste daher keine Sportskanone sein. Aber ein Könner am Rechner schon, wie spektakuläre Hackerangriffe der jüngeren Vergangenheit verdeutlichen. Mit der Schadsoftware WannaCry wurden im Frühsommer weltweit 252 Institutionen und Großunternehmen infiziert, von Daimler Benz über die Deutsche Bahn bis zum britischen National Health Service. Im gleichen Zeitraum erbeuteten Hacker im System des nordamerikanischen Unternehmens Equifax 143 Millionen hochsensible Kundendatensätze. Und bei einer Attacke auf Yahoo im Jahr 2013 wurden nicht - wie bisher angenommen - eine Milliarde E-Mail-Konten gehackt, sondern laut Wall Street Journal drei Milliarden. Auch für deutsche Unternehmen werden Cyberangriffe zu einem wachsenden Problem, wie eine Befragung von Topmanagern und Sicherheitskräften in 450 inländischen Firmen durch die Beratungsgesellschaft EY ergab.