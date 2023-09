Damaskus -Mit türkischer Unterstützung haben syrische Rebellen den symbolisch bedeutenden Ort Dabik in Nordsyrien von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erobert.

Die Dschihadisten hätten sich aus dem mythisch aufgeladenen Dabik zurückgezogen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag. Die Straßen und Häuser würden nach letzten Widerstandsnestern der Dschihadisten durchkämmt. Auch zwei weitere Dörfer im Umland seien eingenommen worden. Auch die türkische Armee meldete die Einnahme.

Zentral in islamischer Lehre

Dabik, nördlich der umkämpften Großstadt Aleppo, hat für den IS eine besondere Bedeutung. Seit der Einnahme des Ortes nahe der türkischen Grenze im Jahr 2014 beschworen die Extremisten seinen mythischen Charakter.

Auch aus Dörfern in der Nähe von Dabik haben die Rebellen den IS vertrieben. AFP

Nach islamischer Lehre wird der Endkampf zwischen Muslimen und ihren Feinden vor dem Jüngsten Tag womöglich in Dabik oder Amak stattfinden. Die Terrormiliz erkannte den symbolischen Wert und benannte etwa ihr Internetmagazin danach dem Ort.

Türken beteiligten sich mit Kampfjets

Die Türkei war zusammen mit verbündeten Rebellen im August in Syrien vorgestoßen, um sowohl die Dschihadisten als auch die kurdischen Truppen südlich seiner Grenze zu bekämpfen. Die türkischen Streitkräfte beteiligen sich den Menschenrechtlern zufolge mit Panzern und Kampfjets am Vorstoß gegen den IS.

Syrische Rebellen erobern Dabik zurück – für den IS ist der Ort symbolisch aufgeladen. AFP

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, in Nordsyrien solle eine 5000 Quadratkilometer große „sichere Zone“ geschaffen werden. Am Samstag hatten protürkische Verbände eine große Offensive auf Dabik gestartet. (dpa)

