Dallas -Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA den nächsten Karriere-Meilenstein passiert. Beim 129:103 (66:54)-Erfolg seiner Dallas Mavericks gegen die Philadelphia 76ers kam der 37-Jährige auf 18 Zähler und knackte dabei als sechster Spieler in der Geschichte der Liga die Marke von 29.000 Punkten. Dallas hatte zuvor fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen kassiert.

Dirk Nowitzki durchbricht die 29.000-Punkte-Marke

Philadelphia 76ers leisten kaum Widerstand

„So langsam hat sich schon etwas Frustration ausgebreitet, nachdem wir einige knappe Niederlagen in Spielen kassiert haben, die wir hätten gewinnen sollen“, sagte Nowitzki, der zudem sieben Rebounds und zwei Assists zum höchsten Saisonsieg der Mavericks beisteuerte: „Deshalb haben wir diesen Sieg gebraucht.“

Mavericks auf Platz sechs

Bester Werfer des NBA-Champions von 2011 war Wesley Matthews mit 21 Punkten. In der Tabelle der Western Conference verteidigte Dallas durch den 30. Saisonsieg im 57. Spiel Rang sechs und liegt damit nach wie vor auf Play-off-Kurs.

Auch Nowitzki bleibt mit nun 29.008 Zählern weiter Sechster in der ewigen Bestenliste der besten NBA-Korbjäger. Unerreichbarer Spitzenreiter dieser Wertung ist Kareem Abdul-Jabbar (38.387 Punkte), dahinter folgen Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.290) in seiner letzten Saison für die Los Angeles Lakers und Michael Jordan (32.292). Vor Nowitzki liegt Wilt Chamberlain mit 31.419 Punkten. (sid)