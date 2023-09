Dirk Nowitzki will den Weg seiner Dallas Mavericks in der Basketball-Profiliga NBA mitgehen - egal, wie dieser aussehen wird. „Ich werde helfen, wo ich kann“, wurde der Superstar auf der Website des Klubs zitiert. Dallas steht nach einer enttäuschenden Saison in diesem Sommer mal wieder vor wichtigen Personalentscheidungen.„Weil wir es nicht in die Play-offs geschafft haben, ist viel Zeit“, sagte Nowitzki (38). Der Würzburger will in den kommenden Wochen ausführlich mit Klubboss Mark Cuban, Manager Donnie Nelson und Trainer Rick Carlisle sprechen. „Wir müssen schauen, wie wir besser werden können“, sagte Nowitzki. Auch beim NBA-Draft am 22. Juni in Brooklyn/New York möchte der frühere Nationalspieler seinem Klub bei der Auswahl der Talente helfen.

Die Entscheidungen der Vereinsspitze will Nowitzki mittragen: „Wenn wir einen Neuaufbau starten, werde ich das Gesicht sein. Ich identifiziere mich schon so lange mit dem Klub, mit den Fans und der Stadt, dass ich alles mitmache - was auch immer geplant ist.“ Die Mavericks hatten die Meisterrunde mit 33 Siegen und 49 Niederlagen klar verpasst. Nowitzki steht bis 2018 in Dallas unter Vertrag. (sid)