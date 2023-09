Dallas -Dirk Nowitzki ist den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA mit den Dallas Mavericks einen guten Schritt näher gekommen. Im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Houston Rockets feierte das Team um den Superstar aus Würzburg einen 88:86-Sieg und festigte seinen siebten Platz im Westen. Für den Meister von 2011 war es bereits der fünfte Erfolg in Serie.

Dirk Nowitzki gelang kurz vor dem Ende die spielentscheidende Aktion.

Nowitzki erwischte einen schwächeren Tag, traf zwei von nur acht Würfen aus dem Feld und kam am Ende auf sieben Punkte. Doch dem 37-Jährigen gelang die spielentscheidende Aktion. Beim Stand von 86:85 wenige Sekunden vor Schluss nahm der 37-Jährige Rockets-Superstar James Harden den Ball ab. „Harden ist so schnell, in den vergangenen Jahren habe ich wahrscheinlich hundertmal versucht, ihm den Ball abzujagen. Ich war selbst überrascht, dass es geklappt hat. Das war wichtig für uns“, sagte Nowitzki.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Topscorer der Mavericks war der wie zuletzt glänzend aufgelegte J.J. Barea (27). Vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde liegt Dallas mit 40 Siegen und 38 Niederlagen knapp vor Utah Jazz (39:39) und Houston (38:40). Weiter geht es für die Mavs am Freitag mit einem weiteren Heimspiel gegen die Memphis Grizzlies (42:36), Fünfter der Western Conference. (sid)