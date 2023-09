Köln/Sao Paulo -Der bestialische Mord an Daniel Correa Freitas hat nicht nur Brasilien erschüttert. Mit abgeschnittenen Genitalien und zwei tiefen Schnittwunden im Hals ist der 24-jährige Fußballprofi in der vergangenen Woche am Stadtrand von Bundesstaat-Hauptstadt Curitiba in einem Busch gefunden worden.

Inzwischen sind weitere Details und Hintergründe der Tat durchgesickert. Laut verschiedenen brasilianischen Medien behauptet ein Zeuge, dass der offensive Mittelfeldspieler vom Täter beim Sex mit dessen Lebensgefährtin erwischt worden sei.

Drama auf Geburtstagsparty

Das Drama soll sich in den frühen Morgenstunden auf der 18. Geburtstagsparty der Tochter Allana Brittes ereignet haben. Freitas und die 35-jährige Frau seien in deren Haus in flagranti vom tobenden Ehemann ertappt worden. Andere Quellen behaupten, er soll sie vergewaltigt haben.

Wie die örtliche Zeitung „Banda B“ berichtet, handelt es sich beim mutmaßlichen Täter um Edson Brittes Junior, einen erfolgreichen Unternehmer. Er, seine Frau und die gemeinsame Tochter sitzen inzwischen in Haft.

Mutmaßlicher Täter bestreitet die Tat

In einem TV-Interview bestreitet der mutmaßliche Täter die grausame Tat. „Ich habe ihn nur auf den Boden geworfen und daran gehindert, meine Frau zu vergewaltigen. Das hätte jeder Mann so gemacht“, sagte Brittes Junior.

Sein Anwalt unterstützt die Version seines Mandanten: „Freitas war drauf und dran, die Frau zu vergewaltigen. Sie hat um Hilfe geschrien.“



Verprügelt und in Kofferraum gesteckt

Der Anwalt des Toten bestätigt, dass Freitas mit einer Frau und deren Mörder in einem Zimmer zusammen gewesen seien. Anschließend sollen vier Männer das Mordopfer bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt und in einen Kofferraum gesteckt und abtransportiert haben. (mbr)