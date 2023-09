Stuttgart -Daniel Didavi wechselt nach der Saison vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zum VfL Wolfsburg. „Das war die schwerste Entscheidung in meinem ganzen Leben“, sagte der Spielmacher am Dienstag. Wie lange sein Vertrag bei den Wolfsburgern laufen wird, wollte der 26-Jährige nicht sagen. Das könne nach der Saison besprochen werden. Eine Bestätigung des VfL Wolfsburg fehlte zunächst.

Er habe VfB-Sportvorstand Robin Dutt bereits im Winter darüber informiert, dass er den Verein im Sommer verlassen werde, meinte Didavi. „Das müssen wir schweren Herzens akzeptieren“, sagte Dutt. „Es ist bekannt, dass wir Dida sehr gerne über den Sommer hinaus an uns gebunden hätten.“

In den vergangenen Wochen war bereits über einen Wechsel Didavis zu den Niedersachsen spekuliert worden. Mit Unterbrechungen spielt der Mittelfeldakteur bereits seit der F-Jugend für die Stuttgarter. Mit bisher zehn Saisontoren und fünf Assists zählt er in dieser Saison zu den Leistungsträgern der Mannschaft von Trainer Jürgen Kramny. (dpa)